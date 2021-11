PROGRAM Davis Cupu: Češi hrají v Innbrucku, postoupí ze skupiny?

České tenisty čeká od 25. listopadu premiéra v novém systému finálového turnaje Davis Cupu. Ten se poprvé hrál v roce 2019 ve španělském Madridu, loni byl kvůli koronavirové pandemii o rok odložen. Letos se ze stejných důvodů finálový turnaj koná na třech místech po celé Evropě. Čeští tenisté si základní skupinu zahrají v Innsbrucku, na případné semifinále a finále se přesunou do Madridu. Jaký je program a nominace českých tenistů pro Davis Cup 2021?

Kdy hrají Češi ve skupině v Innsbrucku?

čtvrtek 25. 11. – od 16.00

ČESKO – Francie

Francouzům sice patří první místo na daviscupovém žebříčku a i díky tomu dostali do finálového turnaje volnou kartu. V týmu však chybí tři žebříčkově nejlepší hráčky, jedničkou by měl být Arthur Rindenknech (26 let), až 58. borec světa. Na pozici dvojky aspirují veteráni Adrian Mannarino (71.) a Richard Gasquet (86.). Debl je však hvězdný – čerství šampioni Turnaje mistrů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut.

neděle 28. 11. – od 10.00

ČESKO – Velká Británie

Byť v týmu chybí Andy Murray, jsou Britové jasnými favority skupiny C v Innsbrucku. Šampion z Indian Wells a dvanáctý tenista žebříčku Cameron Norrie, světové číslo 25 Dan Evans. Britové disponují také extrémně silným deblovým párem Joe Salisbury, Neal Skupski. Oba borci si minulý týden zahráli na Masters, byť nenastupovali v jednom páru. Tohle je velká síla.

ČESKÁ NOMINACE PRO DAVIS CUP

Generační obměna po ukončení kariéry Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka postihla český tenis i v Davis Cupu. Svěřenci Jaroslava Navrátila v roce 2017 sestoupili ze světové skupiny, následně byl upraven systém celé soutěže, takže se Češi stali součástí 1. skupiny euroafrické zóny. V kvalifikačním kole na jaře 2020 porazili Slovensko 3:1 a zajistili si tak účast na finálovém turnaji.

JIŘÍ VESELÝ

věk: 28

na žebříčku: 82.

letošní bilance: 25:26

bilance v DC: 13:13

Čtvrtfinále na přípravném turnaji ATP před Australian Open, titul z říjnového challengeru ve Francii. A pouze jediný skalp hráče z elitní padesátky pořadí ATP. Sezona Jiřího Veselého, v níž se stal podruhé otcem a také byl aktérem nebezpečné dopravní nehody, působí jako šedý průměr. Také si oproti startu roku pohoršil o 14 příček. V hale by však mohl být dvoumetrový habán nebezpečný.

JIŘÍ LEHEČKA

věk: 20

na žebříčku: 138.

letošní bilance: 63:24

bilance v DC: 0:2

Dva tituly z challengerů, další dva z turnajů kategorie futures. A velmi hezká bilance extrémně našlapaného roku 63:24. Mladík s výborným servisem a nátlakovou hru, mezi jehož přednosti se řadí i silná hlava, potvrzuje pověst jednoho z největších českých talentů. Za rok vyletěl o víc než 200 míst, současné 138. místo je žebříčkovým maximem.

ZDENĚK KOLÁŘ

věk: 25

na žebříčku: 140.

letošní bilance: 40:32

bilance v DC: 0:1

Málomluvný pracant z Bystřice nad Pernštejnem má na svědomí největší mužský úspěch letošního roku, když v létě ve Štětíně ovládl velký antukový challenger dotovaný 132 280 eury. Právě na oranžovém povrchu je nejsilnější, všechny tři letošní challengerové tituly vyhrál na něm. I díky tomu se v žebříčku posunul od startu sezony o téměř 80 míst a potichu odehrál velmi slušný rok.

TOMÁŠ MACHÁČ

věk: 21

na žebříčku: 143.

letošní bilance: 26:19

bilance v DC: 0:0

Zahrál si singl na olympiádě, kde urval jednu výhru. Stejně tak slavil premiérové vítězství na Australian Open. Jenže také prodělal mononukleózu, která ho vyhodila z formy. Před sezonou plánoval útok na top 100 v žebříčku, ale zůstal daleko. I tak patří partner Kateřiny Siniakové, jenž svůj tenis přirovnává k tomu Novaka Djokoviče, k nadějím pro budoucnost.

Základní skupiny Davis Cupu 2021

Do čtvrtfinále postupuje vítěz skupiny a dva nejlepší týmy z druhých míst.

Skupina Dějiště Účastníci Skupina A Madrid Španělsko, Rusko, Ekvádoar Skupina B Madrid Kanada, Kazachstán, Švédsko Skupina C Innsbruck ČESKO, Velká Británie, Francie Skupina D Turín Chorvatsko, Austrálie, Maďarsko Skupina E Turín USA, Itálie, Kolumbie Skupina F Innsbruck Srbsko, Německo, Rakousko

Kompletní program Davis Cupu 2021

Datum Fáze 25. - 28. listopadu 2021 základní skupiny 29. listopadu - 2. prosince 2021 čtvrtfinále 3. - 4. prosince 2021 semifinále 5. prosince 2021 finále

Pavouk vyřazovací části turnaje

Čtvrtinále Semifinále Finále vítěz sk. A - 1. / 2. tým na 2. místě

2. prosince, Madrid 4. prosince Madrid 5. prosince, Madrid vítěz sk. C - vítěz sk. F

30. listopadu, Innsbruck vítěz sk. E - vítěz sk. D

30. listopadu, Turín 3. prosince, Madrid 1. / 2. tým na 2. místě - vítěz sk. B

1. prosince, Madrid

Jaký je hrací formát Davis Cupu 2021?

18 týmů je rozdělených do šesti skupin hraných ve třech městech (Madrid, Turín, Innsbruck). Vítězové skupin a dva nejlepší celky z druhých míst postoupí do čtvrtfinále. Od semifinále dál se hraje již pouze v Madridu.

Formát zápasů vypadá následovně:

- nejprve nastupují ve dvouhře týmové dvojky

- následuje singlový zápas týmových jedniček

- jako poslední proběhne čtyřhra, která se hraje i za rozhodnutého stavu

Kde sledovat Davis Cup v TV?

Přímý přenos zápasů českých tenistů vysílá stanice ČT Sport.

Historie Davis Cupu

Zlatým písmem je do historie soutěže zapsán i český tým, když Češi v čele s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem soutěž ovládli v letech 2012 a 2013. Historicky nejúspěšnější zemí jsou Američané, kteří mají na kontě již 32 vítězství v Davisovém poháru. Na rozšíření své sbírky však čekají už čtrnáct let.