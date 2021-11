Davis Cup? Jeden z nejvyšších cílů, říká talent Lehečka. Bojuje i o stovku

V neděli odehrál finále tenisového turnaje v Pau, pak se rychle vydal na trasu přes Toulouse a Mnichov až do rakouského Innsbrucku. Jiří Lehečka (20) se připojil k českému týmu, jenž od čtvrtka čeká premiéra v novém formátu Davis Cupu. „Pokud nastoupím, tak to je věc, kvůli které jsem přijel. Je to jeden z nejvyšších cílů,“ hlásil.

Po úspěchu na halovém challengeru poskočil v žebříčku ATP na úroveň české dvojky. S umístěním na 138. pozici se rozhodně nechce uspokojit a již vyhlíží k nové sezoně. „Tady rozhodně nekončíme! Začneme v Austrálii a budeme pokračovat v cestě za cílem probojovat se do stovky,“ prohlásil tenista, který spolupracuje s klanem Navrátilů – svým hlavním koučem Michalem i s dlouholetým kapitánem českého týmu Jaroslavem. V sezoně odehrál v součtu s deblem přes sto utkání, o únavě prý ale nemůže být řeč. „Daviscupová nominace mě nakopne. Jsem natěšený a rád, že jsem tady a můžeme společně utvářet nějaké hodnoty.“

Jiří, máte ještě v paměti daviscupový debut v únoru 2019 proti Nizozemsku, kdy jste srdnatě vzdoroval Robinu Haasemu?

„Vzpomíná se na to krásně. Byl to první daviscupový zážitek, takže jsem byl rád, že jsem mohl ukázat, co umím. Byla to velká zkušenost. Každá nominace v Davis Cupu pro mě moc znamená.“

Zahrát si proti hráčům z první stovky žebříčku je pro tenistu, který se pohybuje na challengerech, vždy cenné. Jak velkou to hraje roli v kariérním posunu?

„Neskutečnou. Být v týmu je veliká motivace se ještě víc žebříčkově posouvat a být platným členem sestavy. Pokud nastoupím, tak to je věc, kvůli které jsem přijel. Hrát Davis Cup je jeden z nejvyšších cílů. Bohužel tu nejsou diváci, takže atmosféra nebude, ale je to pro všechny stejné. Nějak se s tím musíme vypořádat.“

Navzdory útlému věku zažijete oba formáty soutěže. Zamlouvá se vám nový systém, kdy vás čekají na neutrální půdě dva zápasy v základní skupině o postup do další fáze?

„Nadšený jsem z toho úplně nebyl, protože domácí a venkovní zápasy mají své kouzlo. To ale nic nemění na tom, že hrát Davis Cup v jakékoliv podobě je pro mě neskutečné. Že nastoupíme v Innsbrucku, a ne v Praze, je samozřejmě rozdíl, ale pro mě je nejdůležitější být v týmu a mít možnost porvat se o šanci.“

Český tým proti Francii a Velké Británii nebude favoritem. Nahrává ale nový systém překvapivějším výsledkům?

„Tím, že se hraje na dva vítězné sety, to pro nás asi výhoda je. Ale teprve uvidíme, necháme se překvapit. Všichni tenhle formát hrajeme poprvé. (Česko se premiéry v roce 2019 nezúčastnilo.)“

Jiří Lehečka

Narozen: 8. listopadu 2001 (20 let)

Výška/váha: 185 cm/80 kg Umístění ve dvouhře: 138.

Umístění ve čtyřhře: 232

Držení rakety: pravá ruka Tituly na challengerech: 2 (Tampere a Bukurešť)

Bilance 2021 (výhry/prohry): 63/25

Bilance v Davis Cupu (výhry/prohry): 0/2 česká nominace (v závorce postavení na žebříčku ATP) Jiří Veselý (82.)

Jiří Lehečka (138.)

Zdeněk Kolář (140.)

Tomáš Macháč (143.)

Připojil jste se coby nová týmová dvojka. Je to příjemný pocit?

„Rozhodně. Pokaždé, když žebříčkově rostete a stoupáte v pořadí nahoru, tak je to příjemné. Ale chci být určitě o dost výš. Takže tady ještě nekončíme!“

Další cíl je rychlý posun do elitní stovky?

„Je to pro mě 38 příček, ale zároveň nějakých 261 bodů, což není úplně málo. Po sezoně se na to vrhneme. Začneme v Austrálii a budeme pokračovat v cestě za cílem se tam probojovat.“

V žebříčku ATP Race, který zohledňuje jen letošní rok, jste dokonce už na čele před Jiřím Veselým. Hecujete se navzájem?

„Samozřejmě tam nějaké hecovačky musí být, i když na sebe nechceme úplně vyvíjet tlak. Teď se nás Jirka snažil nahecovat tím, že jako první vlezl do ledové vody. To jsme byli všichni překvapení. (usmívá se)“

Vnímáte jej jako stálou týmovou jedničku?

„Jirka je ve stovce, nejzkušenější hráč v týmu, takže je určitě jasná jednička. A uvidí se, jak to bude dál.“

Na úvod byste mohl být trumfem vzhledem k vaší úspěšnosti proti Francouzům, že? Jen na posledním turnaji v Pau jste po cestě do finále porazil tři…

„Tenhle rok mám s Francouzi dobrou bilanci, myslím, že 12:2. Francouzi mě tenhle rok moc nemusejí. (usmívá se) Rád bych na to navázal i tady v Innsbrucku.“

Soupeři chybí v nominaci dva hráči z top 50 Gaël Monfils a Ugo Humbert. Vnímáte to jako příležitost překvapit?

„I bez těchto dvou hráčů jsou velice silní. Nechybí zkušený Gasquet nebo Rinderknech. Ale jejich asi největší kvalita spočívá ve čtyřhře, kde mají velice solidní pár Herbert, Mahut.“

Čerství vítězové Turnaje mistrů… Bude vás to v příští sezoně táhnout z challengerů na podniky ATP Tour, kde se s takovými hráči už můžete častěji setkávat?

„Přeskočit z challengerů na ATP, to úplně tak snadné není. Tento rok jsem nehrál ani jednu kvalifikaci ATP turnaje, hrál jsem jen challengery a na začátku roku ještě kategorii futures. Další rok bude potřeba to dobře namixovat, zvolit dobrý turnajový plán. Bylo by dobré tam mít už kvalifikace na ATP turnaje a pokud možno hlavní soutěž.“

V čem budou největší rozdíly mezi těmito kategoriemi turnajů?

„Hráči na ATP jsou více konzistentní. Jsou schopní vyhrávat pravidelněji a uhrávat kvalitní výsledky skoro každý týden. Úderově už tam ale skoro žádný rozdíl není. Z mého pohledu se ale nejde upřít jen na jeden cíl. Ještě nejsem tak vysoko, abych si mohl dovolit hrát jen ATP turnaje. Budeme se postupně snažit volit nejlepší způsob, jak stihnout obojí.“

Na čem s trenérem Michalem Navrátilem musíte nejvíc zapracovat?

„Snažíme se soustředit na důležité stavy – co kde a kam zahrát. Soustředíme se na prvních pár balonů po podání, protože udržet si servis je na téhle úrovni základ. Hlavně se snažíme vydržet co nejvíc konzistentní, nejen na jednom turnaji, ale po celý rok.“

138

Takové je nejvyšší umístění Jiřího Lehečky v žebříčku ATP. Dosáhl na něj po nedělním finále turnaje v Pau, kde nestačil až na Moldavce Radu Albota.