Čeští tenisté se nevzdávají. Jdeme je porazit, burcuje Macháč před čtyřhrou

Měli šance, nedokázali je však využít. Své singly na žhavé antuce v Buenos Aires prohráli Jiří Lehečka i Tomáš Macháč. Do sobotní daviscupové čtyřhry (15.00, ČT 2) by měli nastoupit oba čeští mladíci proti zkušené dvojici Máximo González, Horacio Zeballos. „Jdeme je prostě porazit,“ hlásil Macháč.

Úvodní hrací den kvalifikace o finále Davis Cupu mezi Argentinou a Českem tým Jaroslava Navrátila bod nezískal. Vzhledem k průběhu obou dvouher byla na hostující straně znát frustrace. „Chtěl jsem po prvním dnu stav aspoň 1:1. Mohlo to být 2:0, ale na kdyby se nehraje. Teď to bude těžké, abychom zápas otočili,“ hodnotil český kapitán.

Především Tomáš Macháč měl nakročeno k vítězství. Světovou čtrnáctku Diega Schwartzmana dlouho přehrával.

„Měl jsem set, vedení 2:0 a brejkbol. Šel jsem do něj, nezahrál jsem pasivněji, ale nevyšlo to. On se zvedl, začal hecovat publikum a rázem bylo 2:2 a nový zápas,“ konstatoval rodák z Berouna, který ve druhé sadě prohrál šest gamů v řadě.

Ani za stavu 0:3 v rozhodujícím dějství sice zbraně nesložil, odešel však poražen 6:2, 2:6, 3:6. „Pořád jsem chtěl hrát svoji hru, měl jsem tři gamy na returnu, kde jsem měl brejkbol. Nevyužil jsem to, stejně jako šanci ve druhém setu. Kdyby se vše sešlo, mohl jsem vyhrát všechny sety. Je to škoda. Bylo to víceméně vyhrané utkání, ale nepovedlo se to,“ líčil zklamaný Macháč.

Jelikož Jiří Lehečka prohrál 6:7, 3:6 se Sebastiánem Báezem, mají Češi nůž na krku. Kapitán Navrátil prozradil, že do debla počítá s nejvýše postavenými hráči na žebříčku, které v Argentině má k dispozici.

„Když se nic nestane a kluci budou v pořádku, v nominaci budou Lehečka a Macháč,“ řekl kapitán.

Soupeři budou zkušení Máximo González a Horacio Zeballos. „Je to Davis Cup, viděli jsme, že se plno zápasů povedlo otočit, dá se to. Ale Argentinci budou na koni, mají velice slušného debla. Kluci budou muset odehrát hodně dobrý zápas na antuce, protože na síti nejsme tak silní. Ale výborně returnujeme,“ kalkuloval Navrátil. „Neskládáme zbraně. Kdybychom ve čtyřhře bod udělali, bude Schwartzman opět pod tlakem, protože bude muset ukončit utkání a zápas by se mohl odvíjet ještě jinak.“

Víru neztrácel ani Macháč. „Budeme bojovat až do konce. Nevěšíme hlavu, budeme makat, ať už bude šance jakákoliv. Jdeme je prostě porazit. Oni si odnesli do šatny dva body, které byly hodně vydřené, takže my tam nepůjdeme prohrát,“ burcoval český tým před rozhodujícím dnem.

Kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu

Argentina – ČESKO 2:0

Sebastián Báez – JIŘÍ LEHEČKA 7:6 (4), 6:3

Diego Schwartzman – TOMÁŠ MACHÁČ 2:6, 6:2, 6:3.

sobota – 15.00

Máximo González, Horacio Zeballos – JIŘÍ LEHEČKA, TOMÁŠ MACHÁČ

Diego Schwartzman – JIŘÍ LEHEČKA

Sebastián Báez – TOMÁŠ MACHÁČ