Macháčův kouč škrtnutý z DC týmu. Rozhodl tak svaz kvůli dotační kauze

Tomáš Macháč porazil na US Open Sebastiana Kordu • ČTK

Ještě začátkem února při vítězné kvalifikaci o finálovou fázi Davis Cupu proti Izraeli ve Vendryni asistoval Daniel Vacek jako trenér českého týmu. Pak však vypukla dotační aféra na Českém tenisovém svazu (ČTS), v níž figuruje jako jeden z obviněných. A osobní kouč aktuální české jedničky Tomáše Macháče své místo v realizačním týmu ztratil. Do Valencie, kde bude tento týden Česko bojovat o postup do play off, už z rozhodnutí nového vedení svazu neodcestoval.