Nový šéf tenisu: Svaz je očištěn. Proč má v týmu muže z Kaderkova režimu?

Jeho tým vyhrál drtivým způsobem volby nového vedení tenisového svazu. Co padesátiletý právník Jakub Kotrba chtěl, to se mu splnilo. Stal se novým předsedou Českého tenisového svazu a v tříčlenném předsednictví bude spolupracovat s Petrem Pálou a Martinem Hynkem. Muž, za nímž stojí mecenáš tenisu Tomáš Chrenek, odmítá slova o privatizaci svazu.

Překvapila vás hladká volba, v níž jste dostal 113 ze 119 možných hlasů? Za hodinu bylo vše hotovo, potvrdil jste roli favorita.

„Musím říct, že mě to překvapilo. Nečekal jsem tak hladký průběh. Bylo to milé překvapení. Jen doufám, že se v tom alespoň trochu zobrazilo to, že jsme tomu věnovali čas na přípravu. Většina delegátů, kteří tu byli, to byli lidi, se kterými jsme mluvili v jednotlivých krajích a strávili s každým minimálně hodinu, hodinu a půl. Doufám, že tohle byl ten výsledek. Že pochopili, co jim říkáme a kterým směrem bychom chtěli svaz vést.“

Jak bude ve tříčlenném předsednictvu fungovat spolupráce?

„Petr Pála bude mít na starosti reprezentační úsek a vrcholový tenis, Martin Hynek finance a výkonnostní tenis. A moje role by měla být, abychom zaplatili dluhy, měli co nejvíc peněz a nastavili jsme mechanismy na svazu, aby se peníze rozdělovaly na základě předem jasně stanovených pravidel.“

Zaskočilo vás, že na valnou hromadu nedorazil Ivo Kaderka?

„Pracovali jsme s oběma variantami, že dorazí i nedorazí. Tím, že nedorazil, nám to zjednodušil. Kdyby přišel, mělo by všechno asi jiný náboj. Takhle třeba zase budou na valnou hromadu lepší reference.“

Myslíte, že se Kaderka může očistit a pokusit se zase získat vliv?

„Vzhledem k tomu, že jsem právník, tak vím, že doba, kterou bude potřebovat k očištění, je bohužel v dnešní době poměrně dlouhá. I kdyby se chtěl vrátit, bude to alespoň férový souboj starého s novým. Uvidíme.“

Kaderka zaslal rezignační dopis až ve čtvrtek v noci. Co vy na to?

„Nepřekvapilo mě to. Beru to tak, že to byl vždycky hráč a tady prokázal, že do poslední chvíle se dá dělat leccos.“

Už dřív rezignoval na funkci v dozorčí radě Vojtěch Flégl, nyní i Kaderka, kterého valná hromada ještě odvolala. Věříte, že je tenis definitivně očištěný?

„Z toho, jak jsem měl možnost mluvit s delegáty a zjistil jsem, jak svaz funguje, to za mě fakt bylo selhání jedince. Za šestadvacet let, co tam pan prezident byl, si vybudoval poměrně silnou pozici. A jak zaznělo na setkání s některými delegáty: Když za vámi přijde předseda dozorčí rady a přinese vám zprávu, že je vše v pořádku a je na něm razítko od auditora a k tomu máte silnou osobnost prezidentem, tak se těžko hledá, kde je pravda. Vnímám to, že to spíše bylo o jedincích nikoliv o systému.“

Nejméně hlasů (85) z vašeho týmu dostal Martin Hynek, dosavadní první místopředseda svazu, jenž může být symbolem starých poměrů. Proč jste si ho vybral ke spolupráci?

„Od začátku jsme říkali, že nechceme přijít a dělat revoluci v něčem, co funguje. Martin Hynek pro nás byl propojení vědomostí tenisu, které je v rámci tenisového hnutí nutné mít. Pochopit, proč někteří delegáti jednají, jak jednají. Občas někdy někoho potkáte na ulici a on se na vás mračí. On se na vás ale nemračí, protože vás nemá rád, ale protože se mračí celý život. Pro nás je Martin Hynek spojka do minulosti v podobě toho, že to byl jeden z lidí, kteří se nějakým způsobem pokusili alespoň vymezit vůči panu prezidentovi. A v době, kdy jsme začali přemýšlet, co je potřeba udělat směrem k Národní sportovní agentuře na téma, jak s dotacemi, tak to byl jeden z prvních lidí, který přiložil ruku k dílu. A ukázalo se, že jeho podněty jsou pro nás neocenitelné v tom, aby agentura mohla peníze poslat.“

V projevu jste prohlásil, že někteří delegáti připustili spoluvinu na současném stavu. Co jste měl na mysli?

„Na spoustě míst byl Martin Hynek spouštěčem otázek. Řada lidí se ptala na to, proč ho chci v týmu, když byl spojený s minulým režimem. Vysvětloval jsem jim to jako teď vám. Stalo se mnohokrát, že někdo z delegátů už nevydržel moralizování a řekl: Pojďme si zamést před vlastním prahem. Sami jsme si způsobili, že to došlo do takového stavu. To bylo pozitivní překvapení a všichni nakonec uznali, že k tomu každý částečně přispěl. To se mi líbilo.“

Proběhne nyní na tenisovém svazu audit?

„Určitě. Rada ČTS zvolila dozorčí radu, jejímž předsedou je Tomáš Brabenec, jeden z partnerů společnosti Grant Thornton, což jsou daňaři a auditoři. Ti by měli dohlížet jednak na to, aby vše fungovalo dobře a my měli v předsednictvu klidné spaní. Zároveň je třeba rozklíčovat minulost, audit bude muset být.“

Jeden z delegátů prohlásil, že vaší volbou se tenis zprivatizuje. Nezastíráte, že jste mužem Tomáše Chrenka, jednoho z nejbohatších Čechů a letitého mecenáše českého tenisu. Co kritikům odpovíte?

„Byl to názor jednoho delegáta, prezentoval ho už na setkání ve středních Čechách. Co můžu říct? Musíme udělat všechno, abychom ho přesvědčili, že to tak není. Na druhou stranu Tomáš Chrenek je v tuto chvíli jeden z mála mecenášů, který je ochoten do tenisu dávat peníze. Argumentem, že nehrozí privatizace, je fakt, že do tenisu dává peníze již desítky let. Tak proč zrovna teď?“

Budete shánět kromě Agelu další partnery?

„Kdyby se hrnuli, byl bych moc rád. Vnímám to tak, že jedním z úkolů bude na svazu posílit marketingovou roli a pokusit se na jeho očištěné jméno navázat další partnery. A nemít jen jednoho. Bude to asi složitější, protože si dokážu představit, že spousta korporací, které mají peníze a jsou ochotné do sportu nějaké dávat, si vyjde články o tenise. A to teď nebude to pravé ořechové. Na druhou stranu to musíme zkusit. Potenciál tam je. Aby měl svaz jen jediného reklamního partnera je unikát.“

S vaším zvolením se vrátí Chrenkova firma Agel ke sponzorství svazu?

„Ano. Teď jsem obdržel dopis společnosti Agel, že chce pokračovat v podpoře tenisu a partnerství obnovuje. Za to jsme rádi, protože to je první krok k tomu, abychom byli schopní vybřednout z největších problémů.“

Co je teď prioritou číslo 1?

„Dořešit věc s Národní sportovní agenturou, abychom splnili všechny tři podmínky, které nám dali. Tedy volbu nového předsednictva, změnu stanov a přednesení nového způsobu čerpání peněz. Dva body jsme splnili, třetí máme předpřipravený. Podáme žádost na agenturu, aby poslala peníze. I při setkáních s delegáty jsme říkali, že bychom byli rádi, aby do konce června obdrželi zálohy na svoji činnost. Kluby musí dostat zálohy co nejdřív, aby mohly začít fungovat. Taky ale očekáváme, že po desátém červnu se seběhne spousta věřitelů a budou se ptát, kde jsou jejich peníze.“

Finančnímu úřadu musí svaz vracet 30 milionů. Co s tím?

„Budeme jednat s finančním úřadem o tom, jestli všechno, co tvrdí, je v pořádku. Doufám, že nejdeme prostor, aby se chyby neopakovali, nastavíme splátkový kalendář. Cílem je odsunout platbu. Vzhledem k tomu, že finanční úřad s námi doposud nekomunikoval, protože jsme neměli mandát, očekávám, že od pondělka se s námi už budou bavit.“

Posledních pět let jste byl předsedou představenstva na pražské Spartě. Zůstanete tam ve funkci, nebo odstoupíte?

„Půjdu pryč. Zbytečně by to zavdávalo prostor pro spekulace.“

Co máte v plánu s Janem Stočesem, jenž vedl svaz na přechodnou dobu poté, co byl Kaderka vzat do vazby?

„Tímto bych mu chtěl poděkovat, protože splnil svou historickou roli. Ujal se přechodného vedení svazu, šel do něčeho, co je mu absolutně cizí a nemá to rád. Ale obětoval se. Měl by zůstat dál v roli sportovního ředitele svazu a spolupracovat s Petrem Pálou na rozvoji tenisu.“