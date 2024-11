Nadal prohrál a smířil se s koncem: Kruh se uzavřel. Měl slzy v očích

Jednadvacetiletý Alcaraz v druhé dvouhře odvrátil bezprostřední hrozbu vyřazení Španělska výhrou 7:6, 6:3 nad Tallonem Griekspoorem v souboji týmových jedniček. Ve čtyřhře nastoupí Alcaraz s Marcelem Granollersem a Van de Zandschulp a Wesley Koolhof. Vítězové narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kanada - Německo.

Osmatřicetiletý Nadal pojal finálový turnaj Davisova poháru jako rozlučku s hvězdnou kariérou, během níž vyhrál 92 turnajů a 209 týdnů byl světovou jedničkou. Dlouho nebylo jasné, zda se dostane na kurt. Majitel 22 grandslamových titulů dnes bojoval v bouřlivé atmosféře s Van de Zandschulpem necelé dvě hodiny.

„Cítím, že to byl můj poslední singlový zápas v profesionální kariéře. Kdybychom postoupili, bylo by pravděpodobně nejjednodušší a správné udělat změnu. Tím myslím, že kdybych bych kapitánem, změnil bych to a nenasadil bych se. Je to ale jen můj pocit,“ řekl osmatřicetiletý španělský tenista po prohře 4:6 a 4:6.

„Prohrál jsem svůj první zápas v Davis Cupu a teď i svůj závěrečný. Takže se kruh uzavřel,“ doplnil Nadal, jenž při debutu v týmové soutěži v únoru roku 2004 podlehl v Brně v zápase 1. kola Jiřímu Novákovi. O dva dny později porazil v rozhodujícím pátém duelu Radka Štěpánka nastartoval vítěznou singlovou sérii trvající 29 utkání.

Při nástupu a poslechu hymny se mu leskly oči slzami. I když poslední roky bojoval se zdravotními problémy, nastoupil a odehrál první soutěžní zápas od červencových olympijských her. Soupeři vzdoroval v prvním setu až do deváté hry, než Van de Zandschulp využil druhý brejkbol a vzápětí sadu dopodával. Nadal poté ještě dvakrát neudržel podání. Od stavu 1:4 manko brejku sice smazal, další šanci mu však o devět let mladší Nizozemec nedal.

„Věděl jsem, že to může být můj poslední profesionální zápas, takže bylo těžké emoce zvládnout. Nedokázal jsem číst dostatečně rychle hru, abych ji měl pod kontrolou. O všem rozhodují malé detaily a já už nejsem ve stejné formě, jako hráči, kteří se pohybují na okruhu. Dnešek ale nebude dnem, abych se kritizoval,“ uzavřel Nadal.

Závěrečný turnaj tenisového Davisova poháru v Málaze - čtvrtfinále:

Španělsko - Nizozemsko 1:1 po dvouhrách

Nadal - Van de Zandschulp 4:6, 4:6, Alcaraz - Griekspoor 7:6 (7:0), 6:3.