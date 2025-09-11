Poťouchlý daviscupový trik. Američané riskli saunu na Floridě, kontumace jim ale nehrozí
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | K soundtracku tenisu na jižní Floridě nepatří jen údery strun do tenisáků a pískot podrážek na betonu. Domácky působícím klubem v Delray Beach se skoro každé odpoledne rozezní několikrát siréna. Ta varuje, že do půl hodiny přijde bouřka s blesky. A hrozí, že i v pátek večer, kdy od 18.00 amerického času (o půlnoci SELČ) startuje daviscupový střet Čechů s USA, bude psí počasí.
Hrát tenis v září na Floridě působí jako nerozum. Vrchol hurikánové sezony není zatím letos dramatický, odpoledne co odpoledne ale prší, což komplikuje přípravu. Český tým se připravuje na dlouhou páteční noc, kterou vystřídá hned rozhodující sobota. Začne se hrát již od 14.00, času na spánek a regeneraci bude minimum.
A to ještě v lepším případě. Existují obavy, že se duel 2. kola může protáhnout až do neděle či dokonce do pondělí. A pokud by se duel nedohrál, nepřijde kontumace ve prospěch českých hostů. Ti se naopak na mítinku s rozhodčím dozvěděli, že by se hledal náhradní termín, jelikož prý domácí za déšť nemohou…
Umístit daviscupový zápas v tomto ročním období na jižní Floridu na stadion bez střechy byl od Američanů poťouchlý krok. Za prvé: jejich tenisté tu vesměs žijí, naopak Češi jsou již dlouhé týdny z domova. Za druhé: Taylor Fritz a spol. jsou zvyklejší na zdejší vlhkost vzduchu, která nyní pravidelně překračuje brutálních 90 procent. To Češi se musí adaptovat. „Nepamatuju, že by někdy takové podmínky na turnaji byly. Sotva vyjdete ven, už jste zpocení. Jsou to jedny z nejtěžších podmínek, co jsme kdy zažili,“ tvrdí deblista Adam Pavlásek a pamětníci připomenou snad jen Davis Cup v indickém Novém Dillí.
Tomáš Berdych, otřískaný například bitvami v Argentině, kde hecoval fanatické publikum sám Diego Maradona, ví své o tom, jak se domácí snaží všemi prostředky dostat výhodu na svou stranu. „Vybrali hodně těžké podmínky, které na túře skoro nenajdete. Předpokládám, že to je jeden z faktorů, který brali v potaz, a Američanům se v tom bude hrát dobře,“ prohlásil český kapitán, jenž může sledovat, jak po tréninku čeští hráči vyždímají triko a na betonu pod nimi zbude velká kaluž potu.
Menšík propotil i tenisky
Utkání nebude víc než kdy jindy rozhodovat pouze tenisový um, ale také fyzická odolnost. „Nejen, že se vám zápas snaží znechutit soupeř, ale ještě k tomu je tu horko a vysoká vlhkost. Potí se vám dlaně, pot vám stéká z těla na rukojeť rakety, jste úplně durch. Pak vám to začne téct po nohách do bot, v kterých skoro čvachtáte. Kuba (Menšík) si po 40 minutách tréninku musel měnit i tenisky, protože je měl tak mokrý, že změkly a nedalo se v nich běhat,“ líčil Berdych.
Tenisté testují gely, aby jim neprokluzovala rukojeť rakety v dlani. Omotávky gripu budou měnit během zápasu častěji. Tým jim připravuje ručníky naplněné ledem, které si přikládají i při tréninku na zátylek. „Někde na turnajích jsou i fény, kterými se můžete ochladit. Zatím jsem je tady neviděl a myslím, že tu ani nebudou,“ přemýšlí Martin Janoušek, fyzioterapeut pečující o českou fotbalovou i tenisovou reprezentaci.
Základem všeho je hydratace. Už několik dní před zápasem se musíte soustředit na doplňování tekutin a minerálů, které tělo při tréninku vyloučí. Někteří hráči mají své iontové nápoje přímo sobě na míru, jejichž receptura se připraví po analýze potu. Nebo mají vyzkoušené, jaký drink je nejsnesitelnější jejich žaludku. Klíčová je i prevence křečí, která se může řešit solí, hořčíkem nebo sodíkem. „Základem je pečlivost, myslet na to. Jakmile vám začne být zle nebo dostanete křeče, v téhle sauně už se z toho nevyhrabete,“ varuje Berdych.
To klade na srdce borcům i Janoušek. „Jakmile se dostanete pod hranu, ztrácíte funkčnost, akceleraci, zhorší se dovednosti. Vlhkost v kombinaci s horkem je zabiják,“ líčí s tím, že během utkání může tenista i přes veškerou snahu se zavodnit ztratit i tři kila na hmotnosti.
Pokut se v Delray Beach ale podaří vypotit postup do Final 8, budou všichni spokojení.