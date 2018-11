České taktizovaní ve finále? Petra v neděli může nastoupit, tvrdí Pála

Karolína Plíšková odpadla už před startem fedcupového týdne, k dispozici pro sobotní dvouhry nakonec není ani Petra Kvitová, která v týdnu kvůli nemoci víc ležela v posteli, než zkoušela kurt O2 Areny.

„Je pravda, že je to nezvyklé, ještě se nám to nestalo,“ komentoval Pála ztrátu dvou nejlepších hráček před velkým finále s USA. „Přesto jsme stále favorité, protože ostatní holky jsou také dobré hráčky. Tréninky tomu odpovídaly, jsem spokojený, jak přípravu zvládly, obě jsou připravené a věřím jim. Nemusíme vyhrát všechno zítra (v sobotu), ale důležité je mít za dva dny tři body a to snad uděláme,“ doufal kapitán českých tenistek.

Že Kvitovou z páteční dvouhry vynechá, se rozhodovalo na poslední chvíli. „Včera dopoledne jsem hrála, k večeru jsme se s kapitánem a doktorským týmem domluvili, že to na sobotu nevidíme. Nebylo to jednoduché, ale bohužel to takhle vyšlo. Budu fandit holkám, co to jen půjde,“ slíbila Kvitová, jedna z hlavních strůjkyň předchozích fedcupových triumfů.

Osmadvacetiletá tenistka v sobotu pošetří síly, účast v nedělní dvouhře je ale stále otevřená. „V procentech nejsem moc dobrá, abych odhadla, jestli budu připravená. Všichni dělají všechno pro to, abych se mohla předvést na kurtu. Šance tam je, uvidí se, co a jak bude v sobotu,“ nastínila Kvitová.

Kapitán Pála může svou elitní tenistku nasadit v neděli do jakékoliv dvouhry. „Finální to není. Péťa může nastoupit, stačí to nahlásit hodinu před každým zápasem v neděli. Uvidíme, jaká bude situace po sobotě a pak se domluvíme,“ nechal si otevřené plány do zápasového složení pro klíčovou neděli.

Unfortunately I can't play tomorrow but I will be No.1 support team 💪🇨🇿 @FedCup #ceskydotoho pic.twitter.com/u3sDEPXyVR — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) November 9, 2018

Český prapor proti obhájkyním titulu tak v úvodu ponesou Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová, tedy hráčky, které měly podle původních plánů být nachystané spíš na závěrečnou čtyřhru. „Je to obrovská výhoda našeho týmu. Jakmile někdo vypadne, neméně kvalitní hráčka nastoupí. Jsem za to moc rád a holkám děkuji, že máme takový tým. O víkendu se o to popereme, slíbil Pála. „Není to fráze, opravdu počkáme, jak sobotní zápasy dopadnou, můžou být dlouhé. Uvidíme, jak se bude cítit Péťa, nominace se dá různě měnit. Stejně tak Američanky mají tři hráčky do dvouher,“ podotkl.

První duel fedcupového finále zahájí Barbora Strýcová v sobotu od 14:00 proti Sophii Keninové, po nich půjdou na kurt Kateřina Siniaková proti Alison Riskeové. „Vždycky je motivace porazit hráčku, která je na druhé straně kurtu. Ale samozřejmě je pro mě speciální, že to bude můj poslední fedcupový víkend,“ připomněla zkušená Strýcová, že po pražském finále v české reprezentaci končí. „Důležité je na to nemyslet, pak snad emoce spadnou. Budu se soustředit jen na to, jak porazit Sophii,“ směřovala své myšlenky k startu víkendového boje.