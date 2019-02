Siniaková po kanáru od Halepové: Hraju líp, než vypadají výsledky | iSport.cz

„Myslíte, že jsem se trápila?“ reagovala Siniaková po kanáru od Halepové. „Nemyslím si, snažila jsem se bojovat. Oba sety jsem ale nezačala dobře, což je proti tak dobré hráčce těžké. Zkoušela jsem bojovat. Jsem hodně nespokojená s druhým setem, protože to bylo vyrovnanější, než vypadá výsledek.

Jak těžké pro vás bylo nastoupit, když se vám letos na turnajích až tak nedaří?

„Každý zápas je jiný. Samozřejmě je to těžký, protože hraju líp, než výsledky vypadají. Spíš to teď byla příležitost. Proti takové hráčce se hraje trošku líp, nemám co ztratit. Hrozně mě to mrzí a štve, že neukazuju to, co se mi daří v trénincích.“

Co šlo udělat jinak v závěru prvního setu? Z 2:5 jste se dotáhla, ale Halepová to ustála.

„Závěr setu ona zahrála slušně, spíš je škoda začátků. Zbytečně to ztratím a takové hráčky si to pohlídají. To je škoda. Chtělo by to co nejméně výkyvů, což se mi dnes nedařilo.“

Jste připravená odehrát v neděli oba zápasy?

„Jsem, fyzicky se cítím dobře. A snad to herně nevypadalo tak hrozně. Připravená jsem a když dostanu šanci, budu se snažit předvést maximum.“

Jak podle vás zahrála Halepová?

„Hrála dobře, solidně. Možná víc tlačila, než jsem čekala. Mrzí mě, že jsem nevyužila já svůj servis. Musela jsem hrát přes výměny a v tom ona je výborná, staví na tom hru. Snažila jsem se bojovat.“

To rozhodlo zápas? Protože podle statistik to bylo celkem vyrovnané.

„Aspoň tak. Je těžké, když si nemůžete pomoct servisem. Když proti vám stojí hráčka, která běhá a čeká na příležitost, o to víc je to těžší. Lepší by bylo, kdybych si mohla pomohla servisem a zahrála svoje gemy jednodušeji, než výhoda, shoda, výhoda po dlouhých míčích. Moje hra taky není úplně jen servírovat. Snažila jsem se hrát, ale byla to škoda.“

Bylo vyprodáno, jak se vám líbila atmosféra?

„Je skvělé hrát před vyprodanou arénou. Publikum bylo skvělé, lidi mě podporovali, snažili se mě nakopnout. Moc jim děkuju a věřím, že zítra to bude ještě lepší.“