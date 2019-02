Plíšková věřila v obrat jako se Serenou: Halepová ale nedělá chyby | iSport.cz

Vzpomněla jste si na Australian Open a čtvrtfinálový obrat proti Sereně Williamsové?

„Jo, hodně (zasměje se) Ale podmínky tam byly jiné, tak nějak jsem se dostala z 1:5. Vzpomněla jsem si, byly tam taky dva brejky. Halepová má ale hru trošku jinou. I když znervózněla za stavu 5:2, dala tam nějakou dvojchybu, tak už se to podruhé neopakovalo. S ní je to těžší. Nedělá chyby z prvních míčů. I povrch tomu nahrával. Uhrát proti ní tři čtyři gemy v řadě, je těžké.“

Jak těžký to byl zápas?

„Hodně, trval skoro tři hodiny a s ní je vždycky těžké. Očekávala jsem takový zápas. Některé míče jsem mohla zahrát líp, ale byl to dobrý, kvalitní tenis. Bylo to blízko, jsem ráda, že jsem držela solidní úroveň. Bylo to chvílemi nahoru, dolů, několik brejků. Bojovala jsem do konce, stáhla jsem z 2:5 na 4:5, ale už to byla velká ztráta. Byl to dobrý zápas.“

Co rozhodlo?

„Pár míčů, možná jsem mohla lépe servírovat. Dobře četla můj servis, dobře returnovala. Nesehrála jsem tolik bodů ze servisu jako obvykle. Povrch je trochu pomalejší, mám takový ráda, ale proti Simoně je těžké vyhrávat výměny. Dobře běhá, hrála výborně.“

Byla čerstvější?

„Já jsem se cítila dobře, bylo to v pohodě. Je těžké s ní uhrát jednoduché body, jsou dlouhé výměny, všechno vrací. Ke konci jsem možná byla unavenější, než ona, ale to je její hra.“

S Halepovou teď máte bilanci 2:7...

(rychle reaguje) „Necítím to jako 2:7, všechny zápasy byly vyrovnané, byla jsem v nich blízko. S ní je to vždycky otevřené, neprohrála jsem s ní nikdy 1:6, 1:6. Ráda proti ní hraju, je to dobrá úroveň, dobrý tenis. Opravdu to necítím jako 2:7, pokaždé věřím, že ji porazit můžu.

Co jste říkala na hru Halepové?

„Možná má pár zápasů v sezoně, které odehraje fakt špatně, ale svou určitou úroveň si drží. Takže to, že hrála dobře, mě nepřekvapilo. Chvílemi, nevím… Mohla kazit víc, to určitě. Ale nemůžu čekat od hráčky, která byla dva roky první na světě, že bude hrát špatně. Takže to bylo o pár míčcích. Mohla jsem zahrát lépe, ale zápas to byl dobrý, měl dobrou úroveň.“