Lucie Šafářová se loučila. Já už pláču, budu dál fandit, řekla po Fed Cupu | iSport.cz

Svou zlatou levačkou uklidila nahraný volej do odkryté části kurtu a její ruce vyletěly ke střeše centrkurtu. Tak ideálně vyšel poslední míč fedcupové kariéry Lucie Šafářové (32 let). Po patnácti letech v soutěži a pěti vyhraných titulech se uzavřela reprezentační kariéra jedné ze strůjkyň zlaté éry českého tenisu.

A byl to happy end, vždyť někdejší světová jednička v deblu vyhrála fedcupovou čtyřhru v neděli vůbec poprvé. S Barborou Krejčíkovou porazily pár Dabrowská, Fichmanová 7:6 (4), 7:5. „Hurá, konečně!“ jásala žena, jíž se hlavně děkovalo.

Šafi, Šafi, skandovaly tribuny v Prostějově, kde se z útlé dívky vytrénovala v jednu z elitních profesionálek. „Děkujeme ti moc za všechno,“ hlásal do mikrofonu kapitán Petr Pála, když utichly ovace ve stoje. „Byl jsem rád, že jsem se na kurtu nerozbrečel,“ přiznal pak.

Dojatá tenistka převzala pugety, objala se s celým týmem a pak zašla do rohu dvorce za rodiči, sestrou Veronikou a dvěma neteřemi. Byla to generálka na velkou domácí rozlučku s celou kariérou, která ji čeká přespříští týden na Prague Open. Do té doby ještě absolvuje v deblu turnaj ve Stuttgartu, kam dostala volnou kartu po boku někdejší parťačky Anastasie Pavljučenkovové. Mezinárodní adieu proběhne při Roland Garros, kde žádá o volnou kartu do dvouhry a ve čtyřhře by se nakonec v Paříži měla představit s Bethanií Mattekovou Sandsovou.

První Fed Cup si zahrála jako sedmnáctiletá v roce 2004 v Estonském Tallinnu, loučila se coby dvaatřicetiletá hvězda, jejíž reprezentační kariéra čítá i bronzovou medaili ze čtyřhry v olympijském Riu 2016.

Vrcholem fedcupové kariéry Šafářové bylo pražské finále 2012 proti Srbkám, v němž přemohla bývalé světové jedničky Anu Ivanovičovou s Jelenou Jankovičovou a stala se hrdinkou listopadového víkendu.

Už minulý rok oznámila konec reprezentační kariéry Barbora Strýcová, nyní ji následuje další opora nejúspěšnější fedcupové země třetího tisíciletí. „Holky sice končí, ale zážitky se nezapomínají,“ nechtěl podléhat nostalgické náladě kapitán Petr Pála. „Kromě hry mám s Luckou spojenou takovou pohodu. Na to, jak dobrá to je hráčka, dokázala vždycky vyjít vstříc ostatním holkám. Není vůbec jednoduché, aby si tým sednul. Ať už jde o pořadí tréninků nebo třeba kam se půjde na večeři. V řadě týmů, kde jsou moc velké hvězdy, to může skřípat. Ale já měl štěstí na holky, a Lucka mezi ně stoprocentně patří, které si nikdy nic velkého nevymýšlely. Všechny se podřídily týmu a pomáhaly jedna druhé. Lucka je toho skvělým příkladem a toho si strašně vážím.“