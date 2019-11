Francie střídá Češky. O triumfu ve Fed Cupu rozhodla až závěrečná čtyřhra | iSport.cz

Hrdinkou utkání se stala čtyřicátá hráčka žebříčku dvouhry a deblová dvojka Mladenovicová. V sobotu deklasovala Ajlu Tomljanovicovou, v dnešní úvodní dvouhře zdolala světovou jedničku Bartyovou a podílela se i na vítězném bodu ve čtyřhře.

"Je to pro nás s Caroline hrozně emotivní, poté co jsme před třemi lety nezvládly poslední krok," připomněla Mladenovicová finále z roku 2016 proti České republice, ve kterém doma ve Štrasburku francouzský pár prohrál rozhodující čtyřhru s Barborou Strýcovou a Karolínou Plíškovou. "Dneska jsme chtěly tuhle malou odvetu rozhodnout pro sebe. Je to nepopsatelné," rozplývala se šťastná Mladenovicová.

Zářil i kapitán Julien Benneteau, který ještě vloni krátce po oficiálním ukončení kariéry pomohl jako hráč Francouzům vyřadit v semifinále Davis Cupu Španělsko a vedení fedcupového týmu se ujal před osmi měsíci. "Právě teď jsem ten nejpyšnější muž na planetě," radoval se sedmatřicetiletý Benneteau. "Jsem pyšný na holky v týmu. Zasloužily si to. Usilovaly o tenhle titul strašně dlouho," dodal.

Finále v Perthu, kde za dva dny přišlo do hlediště 26.951 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva na finále, bylo poslední v současném formátu soutěže. Od příštího roku se uskuteční od 14. do 19. dubna na antuce v Budapešti závěrečný turnaj, kterého se zúčastní dvanáct týmů. Každý zápas tam bude mít dvě dvouhry a čtyřhru.

Za stavu 1:1 po sobotě dnes nejprve Mladenovicová zdolala Bartyovou po urputné bitvě 2:6, 6:4 a 7:6. Stav ale srovnala Tomljanovicová výhrou 6:4, 7:5 nad třiatřicetiletou Pauline Parmentierovou, která nahradila Garciaovou.

Mladenovicová i Bartyová vyhrály sobotní dvouhry suverénně a jejich vzájemný duel přinesl bitvu trvající dvě a půl hodiny. Deblová dvojka Mladenovicová se po první ztracené sadě zvedla a zápas otočila. V rozhodujícím tie-breaku skvěle podávala a vyhrála ho 7:1. Po mečbolu si šťastně lehla na sluncem rozpálený kurt.

"Bojovala jsem o každý míč a přesně takhle miluju hrát tenis. I po první ztracené sadě jsem věřila. Jsem na sebe pyšná," řekla šestadvacetiletá Mladenovicová, která ukončila sérii patnácti fedcupových výher Bartyové. "Ona byla ten, kdo útočil, využila o trochu víc šancí a byla odměněna," konstatovala Bartyová.

Třiatřicetiletá Parmentierová, až 122. hráčka světa, dostala přednost před Garciaovou, která v sobotu utržila od Bartové dva "kanáry". Tomljanovicová ale hrála aktivněji a každý set uzavřela ziskem soupeřčina podání.

Čtyřhru začaly výborně Australanky, ale vedení 2:0 bylo jejich jediné v utkání. Francouzky pak za stavu 5:4 prorazily podání Bartyové. Mladenovicová s Garciaovou ve druhé sadě vedly 3:0 a za stavu 5:2 ještě dva mečboly při servisu Stosurové neproměnily. Mladenovicová ale při svém podání duel ukončila.

"Byl to šílený víkend pro každého," řekla Garciaová, jež se dokázala pro čtyřhru vzpamatovat ze sobotního debaklu se dvěma kanáry v singlu. "Zahrály jsme skvělý zápas a bylo to vypjaté. Samozřejmě hodně stresující, ale vypořádaly jsme se s tím velmi dobře," dodala.

Předešlé dva fedcupové tituly Francouzky získaly v letech 1997 a 2003.

Finále tenisového Fed Cupu v Perthu (tvrdý povrch):

Austrálie - Francie 2:3

Bartyová - Mladenovicová 6:2, 4:6, 6:7 (1:7), Tomljanovicová - Parmentierová 6:4, 7:5, Stosurová, Bartyová - Garciaová, Mladenovicová 4:6, 3:6.