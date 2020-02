České tenistky v základní skupině Fed Cupu čekají Němky a Švýcarky | iSport.cz

Němky mají vedle trojnásobné grandslamové šampionky Kerberové ve stovce další čtyři hráčky v čele s Julií Görgesovou, která je rovněž silná ve čtyřhře. Český tým proti Německu vyhrál osm z devíti dosavadních vzájemných zápasů. Naposledy uspěl v semifinále 2018 ve Stuttgartu, kde u toho byly i aktuálně nejlepší české hráčky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Švýcarkám pomohla po boku Bencicové k postupu z kvalifikace proti Kanadě také Jil Teichmannová, která získala rozhodující bod. I tady hovoří bilance jasně pro Česko, které vede 7:1. Naposledy se oba týmy utkaly v předloňském prvním kole, kdy o vítězství 3:1 rozhodly ve dvouhrách Kvitová a Barbora Strýcová.

Los mohl být podle Pály i přívětivější. „Dokázal jsem si představit lehčí skupinu. Moc jsem si nepřál Německo, ale myslím si, že ony nás taky ne, protože jsme s nimi hráli docela dostkrát za poslední dobu a vždycky jsme zvítězili. Ale vždycky to bylo těžké a hodně těsné,“ komentoval kapitán los v nahrávce pro média.

Jiného vysněného soupeře měl i z posledního koše. „Přál jsem si Maďarsko. Bylo by to lehčí a navíc by bylo hodně lidí, což je vždycky zajímavější. Švýcarsko je velmi těžký soupeř v tom, že Belinda Bencicová se zase dostala vysoko, byla na Turnaji mistryň, je schopná porazit každého na světě. Myslím, že ta skupina je spíš těžší, ale my pro jsme pro Německo a Švýcarsko taky těžký soupeř. Náš cíl musí být postoupit,“ doplnil Pála.

Do semifinále postoupí vítězky čtyř skupin. Češky, které se na finálový turnaj dostaly díky divoké kartě, by se v případě postupu utkaly s nejlepším celkem skupiny B. V té jsou loňské finalistky Australanky, Bělorusky a Belgičanky. Češky jsou nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících vybojovalo ještě společné Československo. Naposledy Česko vyhrálo Fed Cup v roce 2018.

Loni český tým na trůnu vystřídaly Francouzky, které tak byly nasazeny do čela skupiny A. Los jim přisoudil Rusky a domácí Maďarky. Ve skupině C se utkají týmy Spojených států amerických, Španělska a Slovenska. Všechny duely budou složené ze dvou dvouher a čtyřhry. Nominace budou zveřejněny tři týdny před začátkem finálového turnaje.

Ve finále mezinárodní federace ITF rozdělí 18 milionů dolarů, z toho dvanáct mezi hráčky a šest mezi národní tenisové asociace. Fed Cup stejně jako od loňska mužský Davis Cup opustil formát vyřazovacích bojů na půdě jednoho z družstev. Soutěž žen ale na rozdíl od mužů už podobný systém zažila.

Naposledy se hrály dvě skupiny v Madridu v roce 2001 a titul získaly Belgičanky. V Česku se turnaj konal v roce 1986 a ve slavném finále domácí výběr prohrál s Američankami v sestavě s Martinou Navrátilovou.

Los skupin:

Skupina A: Francie, Rusko, Maďarsko.

Skupina B: Austrálie, Bělorusko, Belgie.

Skupina C: USA, Španělsko, Slovensko.

Skupina D: Česká republika, Německo, Švýcarsko.