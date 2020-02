Ve finále Fed Cupu proti Německu a Švýcarsku. S Kvitovou, ale bez Plíškové? | iSport.cz

Guten Tag. Znalosti němčiny by měly oprášit české tenistky, které vyrazí na finále Fed Cupu do Budapešti. Tam se v polovině dubna utkají s Němkami a Švýcarkami, jen vítězky skupiny postoupí do semifinále a budou mít šanci na titul i největší část z celkové dotace 18 milionů dolarů. Jak silný bude mít kapitán Petr Pála výběr, není jisté. Petra Kvitová s účastí počítá, Karolína Plíšková váhá.