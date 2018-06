Poslední česká naděje na French Open končí. Strýcová padla s Putincevovou

Pro dvaatřicetiletou Strýcovou je čtvrté kolo nejlepším výsledkem na pařížské antuce. Jejím maximem na grandslamu zůstane čtvrtfinále z Wimbledonu z roku 2014.

Favorizované Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová shodně vypadly o kolo dříve a problémy se zády sužovaný Tomáš Berdych neuspěl hned v prvním zápase.

Strýcová začala aktivně, tlačila se k síti, zkoušela i hrát systémem servis - volej, ale 98. hráčka světa Putincevová její nástup ustála. Na Češce se projevovala přemíra snahy, začala chybovat a prohrála si servis na 1:2 a pak po dlouhém forhendu i na 2:5. Ještě zabojovala a snížila na 4:5, ale víc už nestihla a po skoro hodině o první set přišla.

Druhá sada nabídla podobný obrázek. Strýcová se snažila, padala i na kolena, ale z urputnosti trefovala častěji, než by bylo záhodno, síť či auty. Naopak ruská rodačka Putincevová hrála variabilně a také účinně zkracovala míče za síť.

Od stavu 1:0 prohrála svěřenkyně kouče Davida Kotyzy ve druhém setu čtyři hry v řadě. Snížila sice na 3:4, ale na obrat neměla. Na závěr hodinu a půl dlouhého utkání prohrála popáté servis a při mečbolu udělala třiatřicátou chybu.

Putincevová je v Paříži ve čtvrtfinále podruhé a bude hrát s Madison Keysovou z USA, která zdolala Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou 6:1 a 6:4.

Zverev vydřel třetí pětisetovou bitvu v řadě

Německý tenista Alexander Zverev potřetí za sebou vydřel na antukovém Roland Garros vítězství, i když prohrával 1:2 na sety, a je poprvé v grandslamovém čtvrtfinále. Jednadvacetiletý druhý nasazený hráč v Paříži porazil v osmifinále Rusa Karena Chačanova 4:6, 7:6, 2:6, 6:3 a 6:3.

Zverev prohrával 1:2 na sety i ve druhém kole se Srbem Dušanem Lajovičem a ve třetím dokonce s Damirem Džumhurem z Bosny odvrátil mečbol. "Jsem ještě mladý, nemám problém s tím být dlouho na kurtu a bavit vás," žertoval po tříapůlhodinovém zápase s diváky. "Ty hodiny každý den v posilovně se rozhodně vyplácejí," dodal Zverev.

Ve čtvrtfinále Němce čeká sedmý nasazený Dominc Thiem z Rakouska, jenž hrál v minulých dvou letech v Paříži semifinále. Čtyřiadvacetiletý antukář dnes porazil 6:2, 6:0, 5:7 a 6:4 Japonce Keie Nišikoriho.

Siniaková a Krejčíková na sestry Williamsovy nenarazí

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou se na French Open dostaly už do čtvrtfinále čtyřhry. Mohly se v něm utkat se Serenou a Venus Williamsovými, ale americké sesterské duo prohrálo se slovinsko-španělským párem Andreja Klepačová, Maria Martínezová.

České turnajové šestky všechny tři dosavadní zápasy vydřely ve třech setech. Naposledy zdolaly Nizozemku Kiki Bertensovou a Švédku Johannu Larssonovou 8:6 v tie-breaku rozhodující sady. "Hrály jsem na slušné úrovni a díkybohu se v pravý čas ještě zlepšily," řekla Siniaková. "Už to bylo jistější než předešlé zápasy," dodala.

Cestou z kurtu potkala v šatně Serenu i Venus, ale ještě nevěděla, jak jejich zápas dopadl, jestli se společně střetnou na kurtu. "Je mi to úplně jedno, tak nebo tak to bude těžké," říkala si Siniaková a dodala: "Byl by to asi malinký bonus, něco navíc si s Williamskama zahrát, ale na kurtu bychom je chtěly porazit," řekla.

Na pařížské antuce ale na zápas se sestrami Williamsovými, vítězkami čtyřhry z let 1999 a 2010, nedojde. Siniaková s Krejčíkovou budou čelit třetím nasazeným Klepačové a Martínezové, které Američankám uštědřily ve třetí sadě "kanára". "Jsou skvělé deblistky. Martínezová je nepříjemná, s míčem si hraje a bude to hrozně těžký," řekla Siniaková.

Siniaková se může na Roland Garros dostat potřetí v řadě do semifinále. "Když to zopakuju potřetí, nebudu se zlobit. Ale nejlepší by bylo to zopakovat a ještě konečně něco přidat, ale je to daleko," řekla tenistka, která si s Krejčíkovou zahrála semifinále v Paříži v roce 2016 a loni se do stejné fáze dostala s Lucií Hradeckou.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

A. Zverev (2-Něm.) - Chačanov (Rus.) 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3,

Thiem (7-Rak.) - Nišikori (19-Jap.) 6:2, 6:0, 5:7, 6:4,

Djokovič (20-Srb.) - Verdasco (30-Šp.) 6:3, 6:4, 6:2,

Cecchinato (It.) - Goffin (8-Belg.) 7:5, 4:6, 6:0, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (13-USA) - Buzarnescuová (31-Rum.) 6:1, 6:4

Putincevová (Kaz.) - Strýcová (26-ČR) 6:4, 6:3,

Stephensová (10-USA) - Kontaveitová (25-Est.) 6:2, 6:0.

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Bertensová, Larssonová (9-Niz./Švéd.) 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Dabrowská, Pavič (1-Kan./Chorv.) - Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (ČR/Fr.) 6:2, 6:3

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Kingsley (USA) - Forejtek (ČR) 7:6 (7:4), 6:1,

Fomin (Uzb.) - Štyler (ČR) 6:2, 3:6, 6:4,

Ho (Tchaj-wan) - Svrčina (10-ČR) 6:3, 3:6, 6:3,

Palosi (Rum.) - Lehečka (ČR) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)