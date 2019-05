French Open 2019 ONLINE! Plíšková - Brengleová, Vondroušová slaví | iSport.cz

Kerberová nečekaně skončila už v prvním kole

Pátá hráčka světa Angelique Kerberová z Německa skončila už v prvním kole. Anastasii Potapovové dnes podlehla 4:6 a 2:6 a na French Open nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Osmnáctiletá Ruska naopak prožila skvělou premiéru na pařížském grandslamu.

Trojnásobná grandslamová vítězka Kerberová si před třemi týdny na turnaji v Madridu poranila kotník a bojovala, aby v Paříži vůbec mohla hrát. "Zkusila jsem všechno, abych tady mohla odehrát zápas. Byla jsem šťastná, jak ten proces v posledních dnech probíhal. Pár dní jsem mohla trénovat opravdu dobře. Ale neměla jsem nahrané zápasy a před tím jsem nemohla pořádně trénovat," uvedla na tiskové konferenci po zápase.

Po vynucené pauze dokázala se soupeřkou držet krok jen v prvním setu. Ve druhém už měla 81. hráčka světového žebříčku Potapovová jasně navrch. "Neměla co ztratit a hrála opravdu dobře. Přichází hodně mladých hráček a ona je jednou z nich," komentovala Kerberová výkon své přemožitelky.

Potapovová se může ve druhém kole utkat s devatenáctiletou nadějí českého tenisu Markétou Vondroušovou, která hraje s Wang Ja-fan z Číny. Na cestě za dnešním překvapením se mladá Ruska snažila koncentrovat jen na sebe. "Pokusila jsem se moc nepřemýšlet o kurtu, o prvním kole, o Kerberové, protože je to samozřejmě skvělá hráčka. Jsem tady, abych hrála co nejlépe. A to jsem udělala," líčila.

Po proměněném mečbolu ji ovládlo nadšení. "Byla jsem strašně šťastná a pořád ještě jsem. Žila jsem pro tohle vítězství, pro tyhle emoce, pro tyhle chvíle. Udělám všechno pro to, abych je prožívala znovu, znovu a znovu," doplnila.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Potapovová (Rus.) - Kerberová (5-Něm.) 6:4, 6:2,

Martičová (31-Chorv.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:2,

Larssonová (Švéd.) - Rybáriková (SR) 6:3, 6:4.