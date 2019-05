French Open: Plíšková i Vondroušová jasně prošly do třetího kola | iSport.cz

Plíšková znovu odehrála bezproblémový zápas. Na rozdíl od utkání prvního kola s Američankou Madison Brengleovou aktuálně nejlepší česká tenistka neprohrávala ani v úvodu. Ve třetím gamu sice čelila brejkbolu, ale pomohla si servisem a soupeřce už další šanci při svém podání nedala. Naopak se postupem času zlepšila na returnu a od stavu 2:2 získala čtyři hry za sebou.

Druhá sada měla totožný průběh. Kučová, která v prvním kole vyřadila někdejší vítězku French Open Světlanu Kuzněcovovou, se znovu držela jen do stavu 2:2. Další hru už česká favoritka neztratila a za 56 minut postoupila. V součtu s vítězným tažením v Římě vyhrála sedmadvacetiletá Češka na antuce sedmý zápas za sebou.

"Přišlo mi, že jsem hrála dobře, jen mi na začátku trochu nešel return, ale jinak jsem to měla pod kontrolou, všechny své servírovací gamy. Když bylo potřeba, zapnula jsem, moc věcí tam špatně nebylo," pochvalovala si Plíšková.

V dalším utkání v Paříži bude ale zřejmě čelit větší prověrce. Utká se s Chorvatkou Petrou Martičovou, která vyhrála antukový turnaj v Istanbulu a postoupila do čtvrtfinále v Madridu. Plíšková Martičovou porazila v březnu v Miami, ale to se hrálo na betonu, který Chorvatce tolik nesedí. Dál než ve třetím kole byla Plíšková v Paříži jen předloni, kdy postoupila do semifinále.

Osmnáctiletá Potapovová, která v prvním kole vyřadila nasazenou pětku Angelique Kerberovou z Německa, vstoupila sebevědomě i do utkání s Vondroušovou. Byla aktivnější, a když české tenistce v úvodu zápasu nevycházely ani oblíbené kraťasy, odskočila na 4:1. Pak ale začala platit pestrá hra talentované Češky a Potapovová začala chybovat.

Úvodní set Vondroušová pěti hrami za sebou otočila na 6:4 a v suverénní jízdě pokračovala i ve druhé sadě. V té ztratila jen sedm fiftýnů a za 22 minut ji vyhrála 6:0. O postup do osmifinále se utká se zkušenou Španělkou Carlou Suárezovou, která dvakrát hrála v Paříži čtvrtfinále.

Nadal opět suverénní

Úřadující šampion Rafael Nadal předvedl i ve druhém kole tenisového French Open suverénní představení. Držitel jedenácti titulů z pařížské antuky porazil německého kvalifikanta Yannicka Madena 6:1, 6:2, 6:4 a v 90. zápase na Roland Garros oslavil 88. vítězství. Jeho dalším soupeřem bude Belgičan David Goffin.

Jednatřicetiletý španělský tenista zvládl bez zaváhání duel s druhým německým hráčem z kvalifikace, navíc se stejným křestním jménem. V úvodním kole vyprovodil za necelé dvě hodiny Yannicka Hanfmanna, s Madenem se zdržel na kurtu Suzanne Lenglenové dvě hodiny a devět minut.

S kvalifikantem prohrál Nadal na některém z grandslamových turnajů jen jednou. V roce 2015 ho v prvním kole Wimbledonu senzačně vyřadil shodou okolností rovněž Němec Dustin Brown.

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Maden (Něm.) 6:1, 6:2, 6:4, Tsitsipas (6-Řec.) - Dellien (Bol.) 4:6, 6:0, 6:3, 7:5, Moutet (Fr.) - Pella (19-Arg.) 6:3, 6:1, 2:6, 7:5, Goffin (27-Belg.) - Kecmanovič (Srb.) 6:2, 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Kučová (SR) 6:2, 6:2,

Vondroušová (ČR) - Potapovová (Rus.) 6:4, 6:0,

Sevastovová (12-Lot.) - Minellaová (Luc.) 6:2, 6:4,

Suárezová (28-Šp.) - Rogersová (USA) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3,

Stephensová (7-USA) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 7:6 (7:3),

Svitolinová (9-Ukr.) - Kozlovová (Ukr.) bez boje,

Muguruzaová (19-Šp.) - Larssonová (Švéd.) 6:4, 6:1

Mertensová (20-Belg.) - Parryová (Fr.) 6:1, 6:3

Kuděrmetovová (Rus.) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:1

Hercogová (Slovin.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:7 (8:10)

6:4, Kanepiová (Est.) - Čang Šuaj (Čína) 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Klepačová (10-ČR/Slovin.) - Voráčová, Hibinová (ČR/Jap.) 6:4, 6:2

Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Muhammadová, Sanchezová (USA) 6:0, 6:1,

Atawová, Srebotniková (USA/Slovin.) - Golubicová, Muchová (Švýc./ČR) 7:6 (10:8), 7:5.