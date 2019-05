Senzační konec českých obhájkyň, Krejčíkovou oslabila nemoc. A ozvala se výčitka… | iSport.cz

Pod šokujícím krachem se podepsala nemoc Krejčíkové. Ta v Paříži onemocněla minulý týden a musela vzdát zápas druhého kola kvalifikace. „Vrátila jsem se domů a ležela s teplotou. Ale chtěla jsem sem přijet, odehrát čtyřhru a zkusit, že se budu cítit třeba líp. A že to dopadne. Ale to co se dneska stalo, jsem nečekala. Bohužel můj výkon nebyl optimální,“ uznala Krejčíková. „Ještě dneska ráno to bylo dobrý, ale v zápase se mi od prvního míče motala hlava, je mi špatně ještě teď,“ líčila tenistka, kterou Kičenoková se Spearsovou často na kurtu hledaly.

Krejčíková svou účast zvažovala a rozhodla se pro risk. „Když tady hraju s Katkou, která je moje kámoška, tak jsem se prostě jen tak nechtěla vytáhnout a zkazit jí tu možnost, že bychom to jedno kolo ubojovaly. A pak jsem věřila, že už bych se cítila líp,“ ronila slzy.

Překvapivá porážka s velkou pravděpodobností znamená, že po turnaji již Siniakové nebude patřit světový deblový trůn. Největší šanci ji vystřídat má momentálně její krajanka Barbora Strýcová.

Siniaková přišla hovořit mezi novináře 40 minut po Krejčíkové, jelikož je stále v singlové soutěži a musela se postarat o regeneraci.

„Byl to hrozně emotivní den, nahoru dolů. Nejdřív euforie, že jsem uhrála singl a pak nečekaná prohra ve čtyřhře,“ popisovala čtvrtek, který odstartoval velkým triumfem nad řeckou favoritkou Mariou Sakkariovou. Po něm však přišla studená sprcha ve čtyřhře. „Mrzí mě to dost. Nebyl to dobrý výkon, po dlouhé době jsme vypadly v prvním kole. Jsem z toho hodně špatná,“ popisovala. Samotnou ji prý překvapilo, že nebyla parťačka nachystaná. „Upřímně, Bára mi napsala, že je nemocná, ale nevěděla jsem, že je to až tak vážný. Na začátku zápasu jsem z toho byla zaskočená…“