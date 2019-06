Otec Siniakové: Jedničku přehrála mentálně, ale měla už i lepší výsledky | iSport.cz

Kolik štěstí jste prožíval po triumfu nad světovou jedničkou?

„Určitě mám radost. Ale na druhou stranu… Když někdo trénuje, musí se to projevovat. Dobrý je tenhle zápas hlavně do budoucna, protože pořád tvrdím, že největší motivací je úspěch.“

Je pro vás tento výsledek velkou satisfakcí? Odmala vychováváte Kateřinu pro takové okamžiky a ona tvrdila, že výhra nad Ósakaovou byla její největší v životě.

„Hrála rozumně, inteligentně. Mentálně ji přehrála. Ale já si nemyslím, že to je nejlepší výsledek její kariéry. Dobrý výsledek ano, ale nejlepší pro mě ne.“

Co je tedy nej úspěch vaší dcery?

„Jestli to bere přes grandslamy, OK. Formu má dobrou, OK. Dospívá, jako hráčka se lepší. Ale já si pamatuju jiné věci. Pro mě byly zajímavější první velké výsledky, když procházela tenisovým dospíváním. V tomto období se zbourá hodně hráček, co se pak zastaví v páté, šesté stovce. Proto oceňuju její výsledky z mládí. Pamatuju perfektní zápas v New Yorku proti Bouchardové na tři sety. Velké vítězství v Šen-čenu proti Máše (Šarapovové). Její první titul v Číně vůbec. Porazila tam Halepovou i Kontaovou.“

Skalp světové jedničky s vámi tedy nic nedělá?

„I Halepová tehdy byla vysoko. A ta je pro mě stabilnější hráčka než Ósakaová.“

Kateřina před měsícem přišla o trenéra, když ji opustil Iain Hughes. Jak jste to vydýchával?

„Rozchod s Iainem byl pro mě překvapivý, ale já vedu Káťu dlouhodobě. Pokud se zjeví nějaký trenér, tak mám trochu víc prostoru na svoje věci. A pro syna, který hraje taky. Ono se to zatím vyvíjí stejně jako loni. S trenérem Frantou Čermákem se rozešla v Miami a museli jsme spolu jet celou antukovou a travnatou sezonu.“

Věřil jste, že může v Paříži takto oslnit?

„Myslím, že každý hráč přijíždí s tím, že to tady chce vyhrát. Je důležité se nepřeceňovat ani nepodceňovat. Víra musí být střízlivá, ale určitě sem každý jede ten turnaj vyhrát.“

Dnes ji čeká duel s Keysovou, typově podobnou hráčkou jako Ósakaová. Může platit podobný herní plán?

„Určitě soupeř je, dá se říct, podobný. Pokud Katka dodrží nastavenou taktiku a bude pracovat celý zápas, určitě ji může porazit.“

Potvrdit velké výhry bývá obtížné. Snažil jste se udržet Kateřinu při zemi?

„Každý den je jiný. Já doufám, že moje hráčka je dobrá, že už na nějakých vrcholech byla, už nějaké turnaje vyhrála. Takže si myslím, že není tak těžké zůstat při zemi. V tom je tenis zajímavý, že nemůžete vyhrát olympiádu a žít z toho další čtyři roky. Včera vyhrála, zítra se to nemusí povést. Dneska pracovala, byl normální trénink. Z mého pohledu není tak těžké zůstat při zemi, pokud chceš dál vyhrávat.“

Určitě ale přibylo rušivých elementů, gratulace, větší zájem okolí a tak dále.

„Tím se nemůžeme zabývat. Tohle je tenis. Já říkám, že tenisová paměť je bohužel nejkratší ze všech sportů. Když se vám daří, všichni vás chválej, když se nedaří, tak vás nechválej a potom zapomínaj.“