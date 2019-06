Siniaková po životním grandslamu: Snad to nebyl jen výstřel do tmy | iSport.cz

Zápas se hrál za vytrvalého mrholení, oproti neděli spadla teplota o dobrých deset stupňů. V chladnějších podmínkách míče tolik nelétají, což mělo ublížit Keysové. Na druhou stranu nasáklé balóny zase tolik nevyskočí a je těžké s nimi něco zahrát. Co převažovalo?

„Myslela jsem, že počasí bude na mojí straně, ale musím přiznat, že nebylo. Kurt byl pěkně mokrej a občas mi to i sjíždělo. Podmínky to byly těžké, ale tohle hru neovlivnilo.“

Co tedy dělalo rozdíl?

„Dneska jsem se trochu hledala, možná zbytečně jsem chtěla až moc vymýšlet. A škoda, že mi utekl začátek. (za 6 minut prohrávala 0:3) Ona když vede, tak hraje líp, troufne si na víc věcí.“

Cítila jste se pod tlakem, abyste výhru nad světovou jedničkou potvrdila?

„Každý si samozřejmě myslí, že když porazíte světovou jedničku, už vyhrajete všechno. Ale ono to většinou bývá tak, že kdo porazí prvního nasazeného, tak hned vypadne v dalším kole. Tak se to potvrdilo... Ale musím říct, že jsem na kurt šla s tím, že teď hraju dobře a mám na to ji porazit. Jsem zklamaná.“

Co se kolem vás dělo po výhře nad Ósakaovou? Poznávali vás lidé ve městě, chodila řada gratulací?

„Musím říct, že ve městě jsem ještě nebyla. Až dneska možná zajdu. Jinak nebyl vůbec čas. Přišla spousta gratulací, hodně příjemných zpráv, ale nějak jsem velký boom nevnímala. Přeci jen jste tu daleko od domova a bylo to jen třetí kolo. Takže byl to příjemný zážitek, ale hnedka to zase odešlo a my jsme se chtěli soustředit na další zápas.“

Byla Keysová těžší soupeřkou než Ósakaová?

„Výsledek napovídá tomu, že byla solidnější než já. Ale já jsem rozhodně udělala víc chyb než proti Naomi – určitě i kvůli tomu jejímu tlaku. Snažila jsem se ji dostat do delších výměn, ale zvládala i ty. Pak jsem zbytečně dělala chyby sama, chtěla jsem něco tvořit, změnit. Ona vydržela celou dobu.“

V Paříži jste si zahrála první grandslamové osmifinále kariéry, zdolala světovou jedničku. To musí být velká vzpruha v dosud nevýrazné sezoně.

„Věřím, že jo a další turnaje se mi taky povedou. Snad mě to nakopne a nebude to jen takový výstřel do tmy. Teď se cítím dobře, sebevědomě. Snad toho využiju nadále. Mít vítězství v zádech je vždycky příjemné.“

Asi se vám bude i líp trénovat, že?

„Když člověk vyhrává a úspěchy tam jsou, jde se každému na trénink líp.“