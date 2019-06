ONLINE: Vondroušová hraje čtvrtfinále French Open proti Martičové | iSport.cz

Česká tenistka Markéta Vondroušová postoupila do osmifinále French Open • ČTK

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále French Open • Reuters

Markéta Vondroušová září na letošním French Open. Co o ní ale možná nevíte? • Michal Beránek (Sport)

Česká tenistka Markéta Vondroušová se pokusí na pátý pokus konečně porazit Chorvatku Petru Martičovou, což by ji dostalo do semifinále Roland Garros. Už účast ve čtvrtfinále je pro obě hráčky nejlepším výsledkem na grandslamovém turnaji. Jedna z nich dnes odpoledne své tažení na pařížské antuce prodlouží o další zápas. Bitva by měla začít v 16 hodin a 30 minut, sledovat ji můžete v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz