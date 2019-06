Markéta Vondroušová: kdy bude hrát semifinále na French Open a jak se na něj chystá | iSport.cz

Devatenáctiletá česká hráčka a její tým odklad neřeší. „Komplikace to je spíš pro pořadatele. My se soustředíme na to, co ovlivnit můžeme, a to je, aby Maky byla na semifinále připravená,“ uvedl pro její trenér Jan Hernych.

Scénář byl stejný jako ve středu, kdy Vondroušová stihla ještě před deštěm odtrénovat. „V jedenáct jsme se byli rozehrát, oběd, odpoledne protažení. Jediná změna je, že dnes koukneme na zápasy, co měly být včera,“ řekl Hernych.

Pokud by hrála dnes, bylo by semifinále na centrálním kurtu Philippa Chatriera. V pátek se ale musejí odehrát rovněž obě mužská semifinále a hrozí další déšť, takže pořadatelé improvizovali a právě semifinále Vondroušové nasadili na kurt Simonne Mathieuové, který je až třetí největší v areálu. Chtěli, aby se obě ženská semifinále hrála souběžně.

Poslední Češka v pavouku se tím nezabývala. „Tohle jde mimo Markétu. Včera jí přiletěl přítel Štěpán, na kterého se těšila. Až přijde čas jít na kurt, bude ready,“ dodal kouč ještě před zveřejněním pátečního programu.

Talentovaná česká tenistka je v semifinále grandslamu poprvé, dosud bylo jejím maximem osmifinále z loňského US Open. Osmadvacetileté Kontaové se podařil průlom na Roland Garros, kde při předchozích čtyřech startech v hlavní soutěži nevyhrála ani zápas. V semifinále grandslamu je potřetí, ale na Australian Open 2016 ani ve Wimbledonu 2017 do finále nepostoupila.

Páteční program na French Open

Kurt Philippa Chatriera

12:50 Federer (3-Švýc.) - Nadal (2-Šp.),

Djokovič (1-Srb.)/A. Zverev (5-Něm.) - Thiem (4-Rak.)/Chačanov (10-Rus.)

Kurt Suzanne Lenglenové

11:00 Bartyová (8-Austr.) - Anisimovová (USA).

Kurt Simonne Mathieuové

11:00 Vondroušová (ČR) - Kontaová (26-Brit.).