Degradované semifinále Vondroušové: malý kurt a lístky jen za dvacet eur | iSport.cz

Chaos v zaběhlých pořádcích udělal středeční celodenní déšť, jenž spláchl celý program, tudíž se proti všem zvyklostem hrají ženská a mužská semifinále v jeden den. Trháky Roger Federer – Rafael Nadal a Novak Djokovič – Dominic Thiem umístili pořadatelé na hlavní Chatrierův stadion, zatímco ženy byly vytěsněny na přilehlé dvorce. K velké nelibě jejich mateřské organizace WTA.

„Není pochyb o tom, že vytvoření programu zkomplikovalo počasí. I tak jsme extrémně zklamaní, že jsou obě ženská semifinále nasazena mimo centrální dvorec. Je to neférové a nepatřičné rozhodnutí. Čtyři ženy, které hrály výborně a postoupily tak daleko, si zasloužily největší scénu. Byla možná i jiná rozhodnutí,“ uvedl v prohlášení šéf WTA Steve Simon.

Realitou je, že francouzští pořadatelé měli svázané ruce. Vstupenky na mužská semifinále prodávali dlouho dopředu odděleně, tedy zápas po zápase. Vidět Rafaela Nadala či Novaka Djokoviče stálo od několika set eur po několik tisíc, byly řádově dražší než na ženská semifinále. Prodána byla již plná kapacita 15 000 míst na centrkurtu. Tudíž nebyla možnost nasadit mužský zápas na menším kurtu Suzanne Lenglenové (10 000 míst kapacita) či dokonce na novém dvorci Simonne Mathieuové (5000).

Na druhém největším dvorci nastoupí od 11.00 Ashleigh Bartyová proti Amandě Anisimovové. Aby žádná neměla výhodu a více času na odpočinek před sobotním finále, souběžně se na třetím největším kurtu střetnou Markéta Vondroušová s Johannou Kontaovou. Otázkou je, jaká bude na zápasech návštěva. Pořadatelé otevřou ochozy všem, kteří mají vstup do areálu na juniory, vozíčkáře a turnaj legend. A ještě ve čtvrtek dali do prodeje další vstupenky. Jedna stojí dvacet eur, pro mládež do 20 let dokonce jen 10 eur.