Vondroušová dostala boty, mluvila o milionech z Paříže i Turnaji mistryň | iSport.cz

Už jste někdy dostala sto růží?

(úsmvě) „Ne, jednou jsem to kupovala mámě ke dni matek, ale nikdy jsem to nedostala a je to krásný.“

Jaké je vrátit se z Roland Garros do štvanické reality?

„Je to určitě super. Já vím, že mi tady všichni hrozně fandili. Přišlo mi super udělat tiskovku tady, cítím se tady nejlíp, takže si to užívám.“

Přesto, že je to takový blázinec?

„Jsem na to připravená, vím, co mě čeká, i když jsem to ještě nezažila. Uvidíme, snad to zvládnu. Já nejsem úplně typ, který by pozornost vyhledával, spíš se toho bojím. Hlavně chci mít čas taky na svoje věci a na to začít normálně trénovat. Snad to rychle vyčichne.“ (úsměv)

Bojíte se, že vám pozornost ubere čas na tenis?

„Já mám kolem sebe docela velký tým, ti mi s tím taky pomůžou. Mám i Katku Stecovou (manažerka agentury Oktagon), která má na starosti reklamy. Oni to mají docela pod palcem. Bavila jsem se s Bárou Strýcovou, ta to zná, dávala nám nějaké rady. Jsou to příjemné starosti.“

Co říkáte na podporu rodného Sokolova?

„Je to krásný, vím, že to tam bylo na obrazovce na náměstí. Hrozně moc lidí psalo i mámě a všichni to tam hrozně řeší. Je krásné, že mi tam fandí. Bylo to docela veký. Je to hezký, že mi fandí i u nás, strašně si toho vážím.“

Pojď, Maky! V Sokolově se fandilo Markétě Vondroušové na náměstí

Jak vám zní, že jste finalistkou Roland Garros?

(úsměv) „Docela divně. Je to určitě super, kdyby mi to někdo řekl před turnajem, byla bych nadšená. I když to včera nevyšlo, je to pořád velký úspěch, jsem šťastná. Po finále jsem byla trošku smutná, ale celkově to byly neskutečné dva týdny, moje první grandslamové finále, moc si to užívám.“

Kdo vám už gratuloval?

„Leoš Mareš mi napsal na Instagram, že četl rozhovor s panem Hřebcem, že se u toho hrozně bavil, že pak koukal na můj zápas. Byla jsem z toho taková vyvalená. Psala mi Bára Strýcova, Lucka Šafářová. …“

Čím se odměníte?

„Po zápase jsem si dala palačinku, určitě máma bude něco doma vařit, takže se těším. Koupila jsem si jednu kabelku, ještě si určitě něco koupím.“

Kolik sportovních bot, které sbíráte, jste si z Paříže přivezla?

„Dostala jsem od Niku boty na finále, mám je teď na nohách. Jinak jsem dostala asi tisíc bot, takže to táhnu domů. Máma je nadšená…“

Cítíte se jinak, než když jste do Paříže odjížděla?

„Necítím, ale vím, že to hodně lidí sledovalo a já tuhle pozornost moc nevyhledávám. Ale je to super, jak to všichni prožívali a fandili, i když to ve finále nevyšlo, hrozně si toho vážím. Je to krásný, protože jsem měla první finále, vím, že to všichni prožívali a fandili mi.“

Jste víc šťastná, nebo unavená?

(smích) „Asi šťastná, ale unavená jsem taky dost, včera to na mě všechno padlo, odpadl stres, že je konec. Takže jsem celkově docela unavená, ale užívám si to.“

Jak dlouho nevezmete raketu do ruky?

„Dva, tři dny budu úplně odpočívat. Pojedu taky domů za rodinou, protože jsem dlouho neviděla ségru a těším se na ni. Dám si dva, tři dny úplně volno, potom začnu dělat kondici a postupně tenis.“

Co plánujete dál?

„Nikdo asi nečekal, že by se to až takhle protáhlo, takže se pak musel měnit další program. Odhlásili jsme Nottingham i Birmingham, budu hrát Eastbourne a Wimblas.“

Smutný konec parádní jízdy! Vondroušová si na grandslamový titul musí ještě počkat

Jak zvládnete přechod na trávu?

„Já jsem na trávě hrála zatím párkrát v životě, ve Wimblasu jsem dvakrát hrála první kolo. Minulý rok jsem neměla úplně dobrou formu. Herňa (trenér Jan Hernych) hrál na trávě dobře, tak uvidíme, jak mě na to připraví. Je to i tom na to potrénovat, aby si na to člověk zvykl, připravit se na to, že je to zase jiný tenis, hraje se na pár úderů. Nebudou dlouhé výměny a tráva je i o hlavě. Když se mi povede pár zápasů, tak si zvyknu a bude to v pohodě.“

V současnosti byste postupovala na Turnaj mistryň, už ho máte v kalendáři?

„Teď je to aktuální, ale může se hodně změnit. Bylo by super, kdyby to vyšlo, ale je toho ještě strašně před námi, strašně holek se tam může dostat. Je za námi teprve půlka sezony za námi. Teď mi žebříček pomůže, že budu nasazená na grandslamech a to je docela velká výhoda. Budu se toho snažit využít. Jestli vydržím hrát takhle, tak se mi to může povést, ale taky nemusí. Myslím, že to není cíl sezony.“

Jaké máte cíle do konce roku?

„Cíl byl hlavně, abych dohrála sezonu zdravá, to se mi ještě nepovedlo. Ale teď to vypadá docela nadějně. Chceme, abych byla fit do konce sezony.“

A výsledkově?

„Teď budou všichni ode mě čekat, že budu všechno vyhrávat, ale ten tlak bude velký a musím se s tím nějak vyrovnat a hrát svůj tenis. Já se nechci dostávat pod tlak, každý zápas je strašně těžký. Vím, že je všechno jak na houpačce.“

Láká vás top desítka?

„I když teď budu šestnáctá, tak bodů je strašně moc. Jsou to ještě docela velké rozdíly, je to dost daleko. Určitě bych byla ráda, kdyby se to povedlo, ale i kdyby se to nepovedlo, tak se nezhroutím.“

Jaké sny máte pro další kariéru?

„Určitě bych chtěla ten grandslam vyhrát, to chce každý. A pak se dostat do desítky. To jsou top cíle. Myslím, že mám ještě dost času si to splnit.“

Všude se píše, kolik vydělala peněz (v přepočtu 28 milionů korun), co to s vámi dělá?

„Tak zatím nic. Ale vím, že to všude píšou a řeší se to. Já jsem hlavně ráda, že to nemusím řešit, budu mít v klidu na celý tým a budu si moct vozit koho budu chtít a kam budu chtít. Je to taková úleva, je to super, nakoupím nějaké dárky rodině.“