Neklidné French Open! Tenisty vyděsil třesk, rozhodčí byl v šoku

Poklid na tenisovém French Open i v okolí areálu Roland Garros dnes na chvíli vystřídaly obavy kvůli zvuku podobnému explozi. Policie brzy veřejnost uklidnila, že šlo o takzvaný aerodynamický třesk, který způsobilo bojové letadlo letící nad městem. Zvuk vyděsil například Češku Barboru Strýcovou i Němce Dominika Koepfera, oba v době přípravy na podání.

„V Paříži a pařížském regionu byl slyšet velmi hlasitý zvuk. Nešlo o žádný výbuch, byl to bojový letoun, který prolomil zvukovou bariéru,“ informovala francouzská policie na twitteru.

Rána vylekala i Strýcovou v prohraném souboji 2. kola s krajankou Barborou Krejčíkovou. „Zrovna jsem si nadhazovala míč na servis. Nadskočila jsem a říkala si, co to bylo. Chvilku jsem měla v hlavě, jestli za chvilku nepoběžíme pryč, ale brzy jsem na to nemyslela,“ řekla Strýcová.

Koepfer i jeho švýcarský soupeř Stan Wawrinka byli na kurtu Suzanne Lenglenové sotva dvě minuty. Německý tenista se chystal podávat, když sebou škubl. Lekli se i další účastníci antukového grandslamu.

„Trochu jsem se bála, protože jsem si myslela, že se stalo něco špatného. Podívala jsem se na rozhodčího a i on byl trochu v šoku,“ popsala Ukrajinka Elina Svitolinová, hrající v té chvíli na centrkurtu proti Renatě Zarazúaové z Mexika.

Zatímco Svitolinová, byť dostala ve druhém setu „kanára“, postoupila do třetího kola, Koepfer na Wawrinku nestačil.

Před pěti lety zazněly v Paříži exploze u fotbalového stadionu Stade de France během přípravného zápasu domácí reprezentace s Německem. Tehdy šlo o sebevražedné atentátníky. Teroristické útoky ve francouzské metropoli si v listopadu 2015 vyžádaly 130 mrtvých.