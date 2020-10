French Open: Obě Plíškové končí ve druhém kole! Kvitová s přehledem

Nezaváhala naopak Petra Kvitová, jež porazila Italku Jasmine Paoliniovou dvakrát 6:3 a na French Open si připsala jubilejní 25. vyhraný zápas.

Se soutěží se ve 2. kole rozloučil poslední český hráč v mužské dvouhře. Jiří Veselý nevyužil ve třetím a čtvrtém setu duelu s Karenem Chačanovem několik setbolů a s patnáctým nasazeným Rusem prohrál 1:6, 7:6, 6:7 a 6:7.

Po dvou kolech tak na Roland Garros ve dvouhře z Čechů zůstávají s Kvitovou už jen Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Plíšková od začátku pod zataženou střechou kurtu Philippa Chatriera vypadala bez energie a zpomaleně. Hned první podání v zápase ztratila po chybách čistou hrou a při servisu, o který přišla celkem pětkrát, se trápila celou dobu.

Přestřílená Plíšková

Vítězka Roland Garros z roku 2017 Ostapenková využívala kratších úderů Češky, kterou v duelu dlouhém 69 minut přestřílela 27:9 na vítězné údery.

„Energii jsem měla, ale nebylo to ve výměnách znát. Pohyb byl možná jediný dobrý, ale to při mém stylu tenisu nestačí,“ řekla Plíšková novinářům. „Nemůžu jí vzít, že hrála dobře, ale ode mě to nebylo blízko k tomu, co bych chtěla a měla hrát. Takhle hrát nejde. Někoho bych možná porazila, ale solidní hráčku jako ona ne.“

V New Yorku byla Plíšková turnajovou jedničkou a ve druhém kole nestačila na Caroline Garciaovou z Francie. Ve druhém kole na grandslamu vypadla dvakrát po sobě naposledy před pěti lety - v Paříži a Wimbledonu.

Kvitová na dvorci Simonne Mathieuové vedla nad Paoliniovou rychle 5:1, ale nakonec první sadu ukončila až při třetím setbolu na 6:3. Ve druhém setu dvakrát nepotvrdila brejk, ale do třetice už uspěla. Její příští soupeřkou bude osmnáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová, stá hráčka světa a loňská vítězka juniorky na Roland Garros. „Neznám ji. Trenér (Jiří Vaněk) se byl koukat,“ řekla Kvitová.

Dvouhra mužů bez Čechů

Veselý prohrál jasně první set, v které si poranil levou ruku. „Zahrál jsem po dokluzu slice s proplou rukou, píchlo mě tam a od té doby jsme měl problém s rotací,“ uvedl český hráč. Na začátku druhé sady se nechal ošetřit a vzal si prášek proti bolesti. „Chvilku trvalo, než zabral, ale pak jsme se cítil líp a hrál dobře,“ řekl. Ve druhém setu otočil vývoj ze stavu 2:5 a tie-break vyhrál poměrem 7:4.

Blízko byl i k zisku třetího setu. Nevyužil ale setboly za stavu 6:5 při podání soupeře ani následně v tie-breaku, který ztratil v poměru 7:9. A stejně dopadl ve čtvrté sadě, v které promarnil tři setboly při svém servisu a posléze znovu neuspěl ve zkrácené hře (2:7). „Koncovky jsem prostě nezvládl. Šance jsem měl a minimálně do pátého setu jsem zápas dostat měl. Tam už by se mohlo stát cokoliv,“ litoval Veselý.

Ze svého výkonu ale úplně zklamaný nebyl. „Odehrál jsem kvalitní utkání s velice dobrým hráčem. Samozřejmě to zamrzí, ale podle hry jsem na správné cestě, abych hrál znovu dobrý tenis,“ řekl sedmadvacetiletý 68. hráč světa.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Ostapenková (Lot.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:4, 6:2,

Kvitová (7-ČR) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:3,

Collinsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:2, 6:3,

Keninová (4-USA) - Bogdanová (Rum.) 3:6, 6:3, 6:2,

Sabalenková (8-Běl.) - Kasatkinová (Rus.) 7:6 (8:6), 6:0,

Badosaová (Šp.) - Stephensová (29-USA) 6:4, 4:6, 6:2,

Fernandezová (Kan.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 3:6, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Aojamaová, Šibaharaová (7-Jap.) - Voráčová, Peraová (ČR/USA) 6:0, 6:1,

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Sanchezová, Sharmaová (USA/Austr.) 6:1, 6:4,

Kosťuková, Sasnovičová (Ukr./Běl.) - Hradecká, Klepačová (11-ČR/Slovin.) 6:4, 6:1.

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Chačanov (15-Rus.) - Veselý (ČR) 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2),

Garín (20-Chile) - Polmans (Austr.) 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:3), 6:4,

Monteiro (Braz.) - Giron (USA) 7:6 (7:5), 6:4, 6:1,

Fucsovics (Maď.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:2), 6:3, 7:5,

Djokovič (1-Srb.) - Berankis (Lit.) 6:1, 6:2, 6:2, Carballes (Šp.) - Shapovalov (9-Kan.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 8:6,

Carreňo (17-Šp.) - Pella (Arg.) 6:3, 6:2, 6:1,

Dimitrov (18-Bulh.) - Martin (SR) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1,

Altmaier (Něm.) - Struff (30-Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3,

Galán (Kol.) - Sandgren (USA) 6:2, 6:2, 6:3.