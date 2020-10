Plíšková a zahraniční trenéři? Další selhání. Kvitová má jiný přístup

Co naznačil první utrápený zápas v Paříži, to zcela podtrhl ten druhý. Karolína Plíšková byla při Roland Garros poloviční. Otrávená chladem, v němž míče neletí. Nalomená bolavým stehnem i vlastní mizernou formou. Vítězka Ostapenková energicky pobíhala po kurtu s úsměvem, soupeřce po hezkém úderu zatleskala a sama se mlácením pěstičkou do nohy hecovala před důležitými body. Plíšková chodila po antuce Chatrierova stadionu jako sfinga. Sama si asi uvědomovala, že za těchto okolností je každé kolo pouze holým bojem o přežití.

„Vůbec to ode mě nebylo blízko k tomu, co bych chtěla a měla hrát. Takhle to prostě nejde,“ ulevila si a prohlásila, že zvažuje konec sezony. Vzhledem k tomu, že ta má potvrzený jediný turnaj, a to ten ostravský startující 17. října, který pomáhá organizovat její manžel Michal Hrdlička , lze o jejím tvrzení dost pochybovat. Že ji však čeká brzy zásadní rozhodování, to je zřejmé.

Na posledních šesti grandslamech se nedostala ani do čtvrtfinále, na US Open skončila coby první nasazená po dvou zápasech. V Paříži byla turnajovou dvojkou a znovu ani náznak úspěchu. „To už asi nebude náhoda. Nakonec byly tři grandslamy a dopadly dost špatně. Určitě se k tomu nějak vrátím, minimálně se nad tím zamyslím,“ prohlásila.

Už je to víc než dva roky, co je Plíšková v péči výhradně zahraničních trenérek a trenérů. Ať už šlo o rozevlátou Australanku Rennae Stubbsovou, drilující Španělku Conchitu Martínezovou nebo letos o Venezuelana Daniela Vallverdua. Mladého kouče, jenž je na první dámské štaci a o kterého se dělí se Stanem Wawrinkou.

„Je z mužského tenisu, nevím, jestli je pro něj ten ženský dostatečnou motivací,“ prohlásil nedávno na Vallverduovu adresu ostřílený manažer Miroslav Černošek. „Mám pocit, že české hráčky to až na mimořádné výjimky s cizími trenéry neumí. Když se podíváte, tak nejlepší výsledky mají české tenistky s českými trenéry, pořád se tam točí jména Kotyza, Vaněk, Krupa. I Michalovi Hrdličkovi jsem říkal