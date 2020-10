Slzy, pak výhra pro Novotnou (†49). Díky ní jsem tady, řekla Krejčíková

Před zápasem třetího kola na Roland Garros si Barbora Krejčíková pobrečela. Její někdejší trenérka, zesnulá wimbledonská vítězka Jana Novotná, by v pátek slavila 52. narozeniny. Na kurt už ale přišla odhodlaná, snažila se tenisem bavit a radovala se z výhry nad Bulharkou Cvetanou Pironkovovou i z premiérového postupu do grandslamového osmifinále ve dvouhře.

„Jsem velice dojatá a je pro mě opravdu neobyčejné, že jsem dokázala dneska vyhrát. Jana by měla narozeniny a chtěla bych jí to věnovat, protože by byla z mého výsledku nadšená,“ řekla Krejčíková novinářům na videokonferenci.

Pro Krejčíkovou znamená Novotná mnoho. Před šesti lety ji odvážně požádala o spolupráci a pak pod bývalou světovou dvojkou trénovala. „Díky ní jsem pokračovala a nešla na školu. V osmnácti jsem skončila v juniorkách a nevěděla, jakým směrem se vydat. Ona mi řekla, jdi do toho a makej, že mi bude vždycky věřit. Díky ní jsem tady a mám čtyři grandslamové tituly, po dvou z deblu a mixu,“ vyznala se.

Už ve čtvrtek na Krejčíkovou dolehlo, že bude hrát v den narozenin Novotné, která zemřela před třemi lety na rakovinu. „Věděla jsem, že to bude těžký, a před zápasem jsem si trochu pobrečela, protože to na mě dolehlo,“ řekla Krejčíková.

Před zápasem ještě mluvila s kamarádkou. Bývalá tenistka jí říkala, ať hraje pro Novotnou. „Že je teď čas, ale to bych nemohla, protože bych byla dojatá, což by mi nepomohlo. Byla bych nervózní a ztuhlá, takže jsem si raději říkala, že i když prohraju, tak se nic nestane a Jana by na mě byla pyšná,“ opakovala si.

Utkání s Pironkovovou odehrála koncentrovaně a dotáhla zápas do vítězného konce. „Bylo to těžké, nahoru dolů. Hlavně jsem se snažila dostat v hlavě do momentu, abych se tenisem bavila, ať to dopadne, jak dopadne,“ konstatovala Krejčíková.

Postupem do osmifinále stvrdila svůj průlom do světové stovky ve dvouhře. Zopakovala, že se o to dříve úporně snažila, což ji brzdilo. „Teď jsem se smířila, že to nikdy nedám a budu elitní deblistkou,“ řekla brněnská rodačka, které pomohla i letošní koronavirová pauza, protože měla čas na souvislejší trénink dvouhry.

Z prvního postupu do grandslamového osmifinále ve dvouhře má radost nejen díky Novotné. Těší ji, že se to povedlo v Paříži. „Miluju antuku i Roland Garros. Tady jsem hrála předloni poprvé hlavní soutěž dvouhry a vyhrála první deblový grandslam. Je to pro mě speciální místo. Užívám si to a dodává mi energii,“ pronesla.

Úspěch ve dvouhře je pro čtyřiadvacetiletou Krejčíkovou velkým zadostiučiněním. „Jsem na sebe pyšná, že jsem ukázala, jak dokážu hrát, a že můžu být úspěšná i ve dvouhře. Přišel správný čas, konečně všechno zapadlo,“ uvedla.

A teoreticky ještě nemusí její cesta končit. Její další soupeřkou bude hráčka z kvalifikace Nadia Podoroská z Argentiny, 131. tenistka světa. „Těžko říct,“ pokrčila rameny při otázce, jestli cítí šanci. „Vyhrála tři zápasy v hlavní soutěži, je antukářka a tyhle podmínky jí musí sedět. Budu řešit až po deblu,“ řekla, že se nad duelem zamyslí až po sobotní čtyřhře. K utkání o čtvrtfinále nastoupí v neděli.