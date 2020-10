Proč Kvitová září? Hraje dospěle, na síti vládne. Pomalá antuka jako plus

Česká tenistka Petra Kvitová dosáhla fantastického úspěchu, v Paříži postoupila do semifinále French Open • FOTO: ČTK/AP

Petra Kvitová si v Paříži vede skvěle. Díky postupu do semifinále má jistý návrat do TOP 10 světového žebříčku a může se vrátit i na pozici české jedničky. Na Roland Garros se ji ale v posledních letech příliš nedařilo, na antukovém grandslamu je v semifinále po dlouhých osmi letech, co ji tam dovedlo?