Inspirace od Šarapovové. Kvitová dobývá antuku, i když zůstala svá

Loni při Australian Open jeli Petra Kvitová a celý její tým na řízky. Dva týdny si dávali z pověrčivosti maso v trojobale a nakonec českou hvězdu dělil jediný set od třetího grandslamového titulu kariéry. Po jednadvaceti měsících má další šanci, byť rozpálené Melbourne vystřídala chladná Paříž a koronavirová realita.

Kromě cesty na tenis může Kvitová vyjít jen na balkón hotelu a spočinout pohledem na Eiffelovce. „Jediný problém je, že nemůžeme chodit na večeře. Objednáváme si je a chodíme je jíst do zasedačky. Člověk se nedostane trochu dál od ostatních z tenisové rodiny. Ale Petra to zvládá v pohodě,“ líčí její trenér Jiří Vaněk.

Zatímco tenisové osazenstvo hotelu pomalu řídne, Kvitová zůstává. Už dva týdny si žije v Paříži svůj nepravděpodobný sen, že ovládne raritní podzimní ročník Roland Garros. „Když jsme dorazili, věděli jsme, že budou podmínky hodně špatné. Hodně deště, těžké balóny, nic dobrého pro Petru. Ale řekli jsme si, že půjdeme krůček po krůčku a Petra se rozehrála do výborné formy,“ raduje se kouč.

I on si na vlastní kůži prožil celý příběh Kvitové od loupežného přepadení na konci roku 2016. Tehdy s ní začínal pracovat a ještě než odehráli jediný zápas, ležela na operačním stole ve Vysokém nad Jizerou a lékaři se jí pokoušeli zachránit zlatou levačku. „Už v nemocnici nám ale říkala: Kluci, nebojte se, udělám všechno proto, abych se vrátila. I když doktoři byli skeptičtí,“ vybavuje si.

Na jaře roku 2017 se právě na Roland Garros vrátila a vyhrála úvodní zápas. Byl to první díl happy endu, svým pohnutým příběhem se však Kvitová momentálně nechce zabývat. „Poslední čtyři roky byly těžké, ale i plné radosti. Je to mix emocí. Teď se moc nechci dívat zpátky, ale dopředu. Možná až turnaj skončí. Sorry,“ odpověděla, přesto dodala: „Nedokázala jsem si představit, že ještě někdy něco takového zvládnu, zahraju si finále v Austrálii nebo semi tady. Je to další zázrak, co se mi stal.“

Po osmifinále s Číňankou Čang Šuaj slzela, po dvou dnech si už ale silné emoce odepřela. „Na jednu stranu je to možná i dobře, protože po minulém zápase jsem byla taková vyflustlá a prázdná hlavně psychicky. Dalo mi zabrat se z toho dostat, den volna pomohl. Teď ho nemám a musím tam jít zase bojovat o každý míč. Je to semifinále grandslamu, vím, že musím být stoprocentně ready.“

Hned dnes jde Kvitová na semifinále. Výsledek mače se Sofií Keninovou je nejistý, jisté však je, že třicetiletá Češka bude klidně jíst antuku, jen aby z ní vydupala postup. Poprvé v Paříži se jí postaví hráčka s velkým renomé, jednadvacetiletá Američanka, šampionka letošního Australian Open a světová šestka. „Neskutečně běhá, nedá míč zadarmo. Petra bude muset atakovat její servis, který není nejrychlejší. Zato pohyb a bekhend má Keninová výborný. Ale taktika je jasná: Soustředit se sama na sebe!“ nabádal Vaněk.

Od chvíle, co spolu začali pracovat, předělával Kvitové hlavu pro antuku. Tenistka si stěžovala, že se na oranžové drti neumí klouzat, že z ní nikdy antukářka nebude. „Hraj pořád stejně, máš dobré podání, hraješ rychle. Choď do returnů a atakuj, pak nebudeš muset někde u plachty běhat ze strany na stranu. Buď sama sebou,“ kázal jí.

Inspirací pro Kvitovou může být Maria Šarapovová. Wimbledonská šampionka, jež v pokročilé fázi kariéry dobyla dvakrát Roland Garros, které bylo nakonec jejím nejúspěšnějším grandslamem. „Pár dní zpátky jsem si na to vzpomněla. Hrála podobě jako já, snažila se do toho chodit, nebyla to klasická antukářka, nehrála žádné brutální topspiny. Vím, že i tady je možné hrát dobře i s tou naší hrou. Zatím se mi to vede.“

Tak ať se daří dál…