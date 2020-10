Djokovič vs. Nadal! Srb tlačí na legendy, Španěl ještě neztratil finále

Lepší to být nemůže. Už jen kvůli tomuhle zápasu se vyplatilo Roland Garros pořádat. Tenisový svět se dočkal, v neděli od 15.00 se o Pohár mušketýrů pobijí Rafael Nadal s Novakem Djokovičem. Mallorčan vyhrál všech dvanáct pařížských finále. Ač ve vzájemné bilanci ztrácí se 26:29, na pařížské antuce zní jejich vzájemné skóre 6:1 pro něj.

Souboj titánů, hvězdné války, gigant proti gigantovi. Kdo má rád tenis, nebude v neděli chybět u televize, když Rafael Nadal s Novakem Djokovičem zkříží rakety.

Španěl jde po úchvatném třináctém titulu z Roland Garros a kulatinách. Když v Paříži zaznamená stou výhru, ovládne dvacátý grandslam a vyrovná rekord Rogera Federera.

Djokovič má ale svou agendu. Prahne, aby byl podruhé korunován antukovým vládcem a ještě výrazněji se vložil do dostihů velké trojky o to, kdo bude největším z největších. Jeho osmnáctý grandslamový titul by trio nesmrtelných seřadil hezky za sebou – Federer 20, Nadal 19, Djokovič 18. A čas je na straně Srba, nejmladšího z titánů.

Zatímco Nadal své semifinále s Diegem Schwartzmanem zvládl ve třech setech 6:3, 6:3, 7:6 (0), Djokovič měl na Chatrierově stadionu pernou noční šichtu. Stefanose Tsitsipase, nasazenou pětku, nedokázal dorazit ve třetí sadě, kdy měl mečbol. Za stavu 5:4 při svém podání trefi l pokus o vítězný bekhend po lajně do autu a hořce litoval.

Dvaadvacetiletý Řek povstal k velkému obratu a srovnal skóre zápasu na 2:2 (6:3. 6:2, 5:7, 4:6). V soudném setu mu ale došla energie. Favorit se po krásném utkání posunul do finále za Nadalem, když bral rozhodující dějství 6:1. Musel však dřít bez šesti minut čtyři hodiny, aby zachránil neporazitelnost v sezoně během utkání, při kterých nebyl vyloučen (37:0).

To Španěl měl v příjemném slunném odpoledni podstatně jednodušší šichtu. Do boje o titul na Roland Garros prošel už potřinácté, teprve popáté ale bez ztráty setu.

Po vylosování turnaje se mluvilo o Mallorčanově smůle, protože turnajová trojka, Dominic Thiem, padla do jeho půlky pavouku. Dvojnásobného pařížského finalistu ale v předchozím kole odstranil z cesty kamarád Diego Schwartzman a Nadal za to v semifi nále poděkoval po svém.

Triumfoval 6:3, 6:3, 7:6 (0) a suverénně odvedl Argentinci porážku z generálky v Římě. Čekal se tuhý boj, ten přišel jen ve třetí sadě. Nadala sice nadchnul výsledek, ke svému výkonu měl však připomínky. „Ve finále by nestačil,“ věděl.