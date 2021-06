Keninová vyhodila kouče-otce: Vděčím za vše, ale... Zažily to i Češky

Sofia Keninová vyletěla loni ke hvězdám. Vyhrála Australian Open, na pařížském grandslamu prošla do finále. Letos padá dvaadvacetiletá tenistka dolů a krizi se rozhodla řešit tím nejbolestivějším způsobem. Rozešla se se svým trenérem od kolébky, jímž je táta Alex, bývalý newyorský taxikář. Není první ani poslední z hráček, které se rozhodly přestřihnout pupeční šňůru s rodičem. Je to bolestivé, komplikované. Ale často nutné. To poznává i Kateřina Siniaková.

I s otcem může být dcera spjatá pupeční šňůrou. Zvlášť, když je tenistkou a on jejím trenérem. Vždyť v 99 případech ze 100 to byl on, kdo vzal malou holčičku za ruku a postavil ji před síť, jež mohla být v té době ještě vyšší než ona. Vstávali spolu za tmy, harcovali se po turnajích.

Jenže v 99 případech ze 100 jsou také otcové tenisovými amatéry, samouky, kteří se dřív nebo později stanou přítěží. Vděčíte jim za strašně moc. Ale musíte říct konec, když nechcete ustrnout.

„Byl nejvyšší čas. Potřebuji prostor pro sebe. Tátovi vděčím za všechno, ale musíme se pohnout dál,“ vysvětlovala Keninová měsíc starý rozchod, jímž vyvrcholilo strastiplné období. Při obhajobě v Melbourne skončila ve 2. kole, pak musela na operaci se slepým střevem. Letos má bilanci pouhých 8:8. Na tenistku, která byla zvolena tou nejlepší v sezoně 2020, pochmurné skóre. French Open hraje bez kouče, pomáhá jí pouze agent.

Kolegyni z kurtů chápe Kateřina Siniaková, jež prožívá podobný příběh. Táta Dmitrij, rodilý Rus a obchodník s kožešinami, z ní vychoval přední tenistku. Kateřina po slabším období právě podniká další pokus, jak se postavit na vlastní nohy. Otce v Paříži v týmu nemá, aby měla víc času na bližší seznámení s Jevgenijí Maňjukovovou, svou novou trenérkou, která dřív vedla hvězdnou Jekatěrinu Makarovovou.

„Jak je tam role dcera – taťka, je to potřeba někdy změnit. Nejspíš to tak měla i Sofie. Já jsem taky cítila, že to chce nový nádech. Obzvlášť když se nedaří, tak potřebujete někoho, kdo přinese nový elán,“ líčí Siniaková. Snáz se to řekne, než udělá. „Nechcete mu ublížit, navzájem se podporujete a vážíte si jeden druhého. Taťka tenisu věnoval hodně, díky němu jsem tam, kde jsem. Pak je těžký říct: Tati, na tenhle turnaj jet nemusíš, ale nic proti tobě to není. Ale myslím, že se chápeme, máme stejný cíl. A pak se to dá zvládnout,“ popisuje česká tenistka delikátní téma. Tátu Dmitrije stále bere jako součást týmu, radí se s ním. Nový model však funguje, Siniaková je už v pařížském třetím kole po strhující bitvě s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou.

Je jí pětadvacet let, o mnoho dřív řešila podobný problém i Petra Kvitová. „V šestnácti jsem přišla do Prostějova, kde jsem byla tři dny v týdnu a na zbytek se vracela domů do Fulneku. Ale když mi dali osobního trenéra (slovenského kouče Matěje Liptáka), taťka měl furt tendenci do tenisu mluvit. Což si Maťo úplně nenechal líbit, takže vznikl konflikt. Jenže já stála na trenérově straně a táta se s tím musel vypořádat. Nebylo to lehké období, náš vztah dostal zabrat. Ale čím déle jsem bez táty byla, tím víc se to uklidňovalo. Táta potřeboval čas, aby se srovnal s tím, že už mě nemá v moci.“

Podobně krušné období prožívala za mlada Lucie Hradecká, když opouštěla tátu – trenéra. I ona poznala, jak zrazený se může otec cítit, když mu dáte padáka. „Půl roku se mnou nemluvil,“ vzpomíná na krušný čas. „Chodil okolo mě, ignoroval mě.“ Bylo jí tehdy devatenáct let a doma v Letňanech měli tichou domácnost.

Bez zapálených rodičů nikdy světová tenistka nevyroste. Karolína Plíšková si však pochvaluje, že případ její i sestry Kristýny je jiný než běžné. „Myslím, že některé vztahy táta – tenistka už jsou za hranou. Není to náš případ a jsem ráda, že mám takové rodiče, jaké mám. Vždycky tam pro nás jsou, ale zároveň si drží odstup,“ popisuje. Především táta Radek tenis hodně sleduje, Plíškovou občas na turnajích doprovází. „Náš táta vždycky byl strašně nad věcí a mně to mega pomáhá, častokrát dá radu, kterou nedokáže dát trenér. Je to taková otcovská rada a není o forhendu nebo bekhendu, ale taky se mi s ním na turnajích dařilo a strašně ráda na ně vzpomínám.“