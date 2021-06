Datová analýza dobývá tenis: čísla lžou i pomáhají, Federer platí balík

Je to tam. Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále grandslamového French Open... • Reuters

Je to plíživá evoluce, ale přeci se děje. I do tenisu čím dál víc vstupuje datová analýza výkonů a herních tendencí. Soupeře či sebe samého. „Ať chcete, nebo ne, tohle je budoucnost,“ pokyvuje hlavou Roger Federer, kdysi zapřisáhlý odpůrce používání Hawk Eye. Švýcar či Novak Djokovič patří k zastáncům dat, zatímco přírodňák Rafael Nadal je opomíjí. Věří svým instinktům.

Zatímco například v NBA existují snad i statistiky na to, kdy si basketbalista zaváže tkaničky před zápasem, tenis nikdy nebyl sportem velkých čísel. Existuje v něm až příliš mnoho proměnných, jež vstupují do hry. A s nimi se těžko generalizuje.

Počínaje výstředním počítáním, kdy může zvítězit i hráč, který v utkání získá méně bodů. Mění se povrchy, jejich rychlost, odskok míče i vlastnosti samotných tenisáků. A samozřejmě také styly vašich soupeřů, každý vám dovolí něco jiného.

Přesto stále víc trenérů shledává, že datová analýza je užitečným nástrojem. Ivan Lendl vždy říkal, že jako kouč Andyho Murrayho udělal nejvíc práce doma v obýváku. Sledoval zápasy a zapisoval si tendence soupeřů, když hráli big pointy. Podávají ven z kurtu, či na téčko? Hrají opatrněji, tak jako třeba Rafael Nadal, nebo víc riskují? Kam hrají druhý přípravný úder?

Analýza může bořit spoustu mýtů. Má se za to, že Rafael Nadal dominuje železnou kondicí, soupeře utahá v dlouhých výměnách. Omyl. V loňském finále French Open s Novakem Djokovičem triumfoval díky převaze ve výměnách, které měly čtyři či méně úderů (53:25).

Právě srbský tenista patří k průkopníkům v používání dat. Začal s tím už v roce 2013. Tři sezony měl v týmu i datového guru – Australana Craiga O´Shannessyho. „S týmem se vždy snažím udělat domácí úkol, který už je dneska nezbytný. Sledujeme videa, zkoumáme mou hru i soupeře, používáme data pro lepší pochopení. Úspěch to nezaručí, ale pomůže,“ tvrdí Srb.

Možná radši nevědět

Na French Open se již dva roky používají data společnosti Infosys, jejich sběrem a analýzou se živí i další firmy jako Dartfish či Golden Set Analytics. Trenéři či tenisté za ně platí. Podle britského listu Daily Telegraph například Roger Federer platí dvojnásobnou taxu za to, aby měl exkluzivní přístup k produktu z dílny Golden Set Analytics.

Tenista či kouč si může vyžádat video, kam soupeř podává za stavu 15:30, do jakých míst nejčastěji míří jeho křížný return. Nebo naopak kam proti němu servírovat, aby měl největší šanci na pokus o vítězný forhend. „S daty ale musíte nakládat velmi opatrně. Ne vždy zápas odpovídá jejich závěrům,“ varuje Federer.

To nakonec poznala i Karolína Plíšková, jejíž kouč Sasha Bajin si na analýzu také potrpí. Ztracené utkání proti Sloane Stephensové ale vůbec neodpovídalo předpokladům.

„Měli jsme nějaké statistiky udělané, Sascha se Sloane i chvíli trénoval, takže jsme něco věděli. Ale v zápase to pak bylo úplně opačně. Možná je lepší nic nevědět, protože pak si něco myslíte a hráčka to z nějakého důvodu změní,“ konstatovala Plíšková, která nejvíc dá na studium soupeřčina podání. „Jediné, co mě osobně zajímá, je servis. Kam spíš servírují, kam servírují při brejkbolech nebo jestli druhý servis jde třeba z devadesáti procent do bekhendu.“

O Federerovi je například známé, že na big pointy servíruje ven z kurtu. A dobře si uvědomuje, že to o něm soupeři vědí. Takže se je snaží přechytračit. Obecně však platí, že v krizových chvílích se hráči drží šablon, v nichž se cítí nejjistěji. A v tom analýza pomáhá.

Mezi českými kouči je asi za největšího statistika považován David Kotyza, vystudovaný učitel s čísly rád pracuje. „Má je zmáklý. Ne všechno je vidět, když se člověk dívá na zápas. Statisticky to pak vypadá třeba jinak. On to má dopodrobna rozebrané, ke mně dojde až hlavní výtažek,“ vypráví jeho svěřenkyně Karolína Muchová.

Jiný přístup razí Rafael Nadal, třináctinásobný pařížský král. „Vedli jsme o tom diskusi, ale rozhodli jsme se žádnou firmu neplatit,“ prozradil jeho kouč Carlos Moya. Nadalův kemp je však už dávno v menšině. Na stará kolena detailně studuje svůj tenis třeba i čtyřicetiletá Venus Williamsová. „I kdyby vám to mělo dat výhodu půl procenta, vyplatí se. Čísla nelžou.“