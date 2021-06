Útok na double. Krejčíková slibuje 150 procent. Ukončí české čekání?

Barbora Krejčíková po velkém boji slaví postup do finále French Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková se raduje z postupu do finále French Open • Reuters

Radost české tenistky Barbory Krejčíkové po postupu do finále French Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková si užívá postup do finále French Open • Reuters

Barbora Krejčíková oslavuje postup do finále French Open • Reuters

Česká tenistka Barbora Krejčíková po velké bitvě postupuje do finále French Open • Reuters

Obrovská úleva Barbory Krejčíková po vybojovaném postupu do finále French Open • Reuters

Oslava Barbory Krejčíkové po postupu do finále French Open • Reuters

Barbora Krejčíková se raduje z postupu do finále French Open • Reuters

Nebude to Perný den, jaký měli Beatles, ale rovnou perný víkend. Dva dny, dvě grandslamová finále pro českou hrdinku. Naposledy před jednadvaceti lety se stalo, aby mělo French Open dvojnásobnou vítězku. A navíc domácí – Mary Pierceovou. Teď se jí pokusí vyrovnat slečna s českou vlajkou u jména – Barbora Krejčíková. Svůj dvojboj začne dnes od 15:00 tím důležitějším partem, singlovým finále proti Rusce Anastasii Pavljučenkovové.

Ušatý stříbrný pohár Suzanne Lenglenové pojmenovaný po šestinásobné pařížské šampionce, která snoubila sport s elegancí a zemřela na leukémii v pouhých 39 letech, dnes pozvedne nová vítězka. Barbora Krejčíková, či Anastasia Pavljučenkovová.

Potřetí za posledních sedm ročníků má Česko finalistku French Open, ale na svou vítězku od Seiny čeká již čtyřicet let. Tehdy v roce 1981 triumfovala devatenáctiletá Hana Mandlíková a byly to jiné časy. Maminka v hledišti kouřila jednu cigaretu za druhou a táta se sázel o flašku, že jeho dcera prohraje.

V roce 2015 se Mandlíkovou pokoušela napodobit Lucie Šafářová, padla ve třech těsných setech se Serenou Williamsovou. Předloni si Markéta Vondroušová prošla na Chatrierově stadionu tvrdou výukou od Australanky Ashleigh Bartyové.

Tentokrát nemá finále zřejmou favoritku. Obě dvě slečny jsou už teď vítězkami turnaje. Nečekanými, každá s unikátním příběhem. Pětadvacetiletá Krejčíková hraje singl úspěšně na špičkové úrovni teprve osm měsíců, co prolomila hranici elitní stovky. Letošní French Open je pro ni teprve pátým grandslamem ve dvouhře.

Devětadvacetiletá rodačka ze Samary Pavljučenkovová je naopak hvězdou od počátku. Z juniorky, která prakticky neměla konkurenci a jako patnáctiletá si už zahrála dospělý Wimbledon, se mezi ženami vypracovala na zdatnou hráčku, ale nikdy ne na skutečnou extratřídu. Až v sedmém čtvrtfinále na velké čtyřce konečně prorazila. Musela objet celkem 52 grandslamových turnajů, aby se dostala do titulového boje. Žádná žena ještě v historii nečekala déle. Za necelý měsíc bude Rusce třicet a do tenisu teď šlape jako nikdy. Shodila kila, vypadá velice fit. Sílu jejího útoku poznaly v posledních dvou týdnech třeba běloruské hvězdy Aryna Sabalenková s Viktorií Azarenkovou.

„Mám radost, ale chci víc než finále,“ hlásá do světa. Jak by ne. Vybavuje si někdo jména jako Sara Erraniová, Francesca Schiavoneová či Jelena Dementěvová? I ony bojovaly v nedávných letech v Paříži o titul, ale neúspěšně. Jen šampionky vstupují trvale do dějin.

To ví i Barbora Krejčíková, vítězka ze Štrasburku a dívka v oslnivé formě vezoucí se na vlně jedenácti vyhraných duelů. Tíhou okamžiku se nechce stresovat. „Prostě do víkendu půjdu na 150 procent a ať to dopadne jakkoliv, budu spokojená,“ líčila v pátek Krejčíková.

Ta během French Open nastoupila také ve čtyřhře i v mixu a v Paříži vyhrála už neskutečných 12 utkání. To poslední přidala v pátek v semifinále deblu, který byl zcela jiným příběhem než čtvrteční víc než tříhodinová šichta s Řekyní Mariou Sakkariovou. V páru s Kateřinou Siniakovou smetly 6:1, 6:2 polsko-americkou dvojici Magda Linetteová, Bernarda Peraová 6:1, 6:2.

„Byla jsem ráda, jak mi Katka pomáhala. Říkala jsem jí před zápasem, že toho mám plné zuby a musí mi pomoct. Cítím se fyzicky dobře, i když jsou tam bolístky. A asi by bylo divné, kdyby nebyly. Ale o víkendu ze sebe dám všechno a nějak to dopadne,“ pravila Krejčíková, pro niž bylo klíčovým číslem zápasu 71. Jen tolik minut se v pátek zdržela na kurtu a ví, že po sobotě se vrátí na Chatrierův stadion i v neděli v 11.30, kdy budou soupeřkami českého páru Bethanie Matteková Sandsová a Iga Šwiateková.

Zatímco v deblu je už šampionkou Paříže i Wimbledonu a také trojnásobnou vítězkou Australian Open v mixu, její singlové tažení je mimo všechny představy. Šance, která se může naskytnout jen jednou za život.

Ve hře je v duelu s Pavljučenkovovou mnohé. Například 1,4 milionu eur pro šampionku (35,6 milionu korun), poražená bere něco víc než polovinu (750 tisíc eur, 19,5 milionu korun). V případě triumfu vyletí Krejčíková na 15. příčku žebříčku, porážka znamená vzestup na 21. místo. To mimo jiné znamená, že má jistou olympiádu i v singlu, kam může jen český kvartet. A z Tokia vystrnadila Markétu Vondroušovou.

Tenhle příběh je teď však podružný. Nyní se žije finále a nekonečným pařížským bálem české Popelky.