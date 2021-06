Krejčíkové fandili doma. Starosta slíbil studnu, kouč neměl nervy

Až půl hodiny po velkolepém zápase se osmasedmdesátiletý Antonín Ondra, první trenér Barbory Krejčíkové, objevil ve dveřích restaurace. V ruce držel starý telefon a žlutou šňůru na vyplétání raket. „Jak hráli?“ culil se před partou tenistů z Ivančic, k nimž se vítězka French Open pořád hlásí. „Vždyť je tady doma,“ podotkla Marie Ondrová, manželka trenérského doyena, který je na prahu osmdesátky neuvěřitelně vitální. Jen na sledování zápasů v televizi nemá nervy.

Zasloužilí tenisté zdejšího klubu prožívali velký duel v penzionu U Brázdů. U dlouhého stolu se před obrazovkou usadilo sedmnáct lidí. Chlapi a ženy, kteří se v rodišti slavného herce Vladimíra Menšíka pohybují kolem tenisu a Krejčíkovou dobře znají. Plus starosta Milan Buček (52). „Všichni s Bárou nebo s jejím trenérem hráli. Já jsem házenkář,“ pousmál se Buček. „Osobně ji neznám, ale vím, že je super skromná holka. Je to vydřený úspěch. Když vyhrála třísetový maraton v semifinále navzdory křivdě od rozhodčích, měl jsem husí kůži. Nevztekala se, hrála dál. Nemá ty manýry, které v tenise dneska často vidíte,“ ocenil chování slavné rodačky.

Už před zápasem s Pavljučenkovou bylo o čem mluvit. Místní měli čerstvé informace z tábora tenistky. Přímo v hledišti byl její bratr Martin, druhý starší sourozenec Petr musel zůstat s malými dětmi doma. „Báře došly ionťáky, vložky do bot, gely,“ sdělila Sportu Michaela Ciklová, vzdálenější příbuzná úspěšné sportovní gladiátorky. „Není to legrace. Ona je na něco zvyklá a není dobré to na konci měnit,“ dodala ustaraně.

Takže co s tím? Brácha Martin operativně sedl do auta a vyrazil v den utkání autem z Česka rovnou do Paříže! Stihl to, přivezl vše potřebné. A ve finále zasedl mezi hosty české hvězdy. „On je zvyklý,“ reagovala s úsměvem Ciklová na náročnou cestovní anabázi. Od začátku turnaje měla Krejčíková po ruce Radka, pro změnu bratra Ciklové. Ten žije dlouhodobě v Paříži, poskytoval tenistce podporu. Nikdo nový z rodiny se v lóži neobjevil.

Tradice se mají dodržovat. Proto vítězka ani neuvažovala o tom, že pozve na finále do Paříže rodiče. Zorganizovat by to nejspíš šlo, jenže…„Bára říkala: ‚Japonky je v deblu pozvaly a prohrály,‘“ tlumočila Ciklová. Před prvním míčem pozvedli fanoušci půllitry s vychlazeným pivem a přiťukli si: Na Báru! Když se v televizi objevila tenistčina maminka, ozvalo se: „Á, mediální hvězda.“

Někdo tady ale stejně chyběl…Až na začátku druhého gamu se objevil v místnosti drobný důchodce. „Tondo, kde jsi byl? My jsme mysleli, že jsi v Paříži,“ vítali přítomní Ondru. Pán důchodového věku byl u začátků kariéry finalistky hrdinky French Open. „Já jsem na hřišti,“ usmál se Ondra a zase zmizel do zázemí sousedního tenisového klubu.

Od té doby začala zdejší rodačka na kurtu dominovat. První sadu zvládla s bravurou 6:1, nálada v restauraci se zvedala úměrně s každým vyhraným fiftýnem. Že by však Ivančice převrátilo finále vzhůru nohama, to ne. Kromě penzionu U Brázdů se v desetitisícovém městě fandilo veřejně pouze v baru Růže. Tam frčel rovněž EURO fotbal Wales-Švýcarsko.

Druhý set už zase osazenstvo utišil. „Musíme něco změnit. Málo fandíme,“ znělo od stolu. „Panáky,“ zazněl návrh. Zůstalo u něj. Také další objednávky se týkaly téměř výhradně piva.

Kouč Ondra se v tu chvíli slunil na lavičce u kurtu číslo jedna, po ruce telefon s online přenosem. „Jednička je moja,“ říkává s oblibou. V sobotu odpoledne zpoza plotu sledoval, jak hraje jeho syn s vnukem. Ani velké finále s bývalou svěřenkyní ho k obrazovce nepřikovalo. „Nemá na to nervy,“ vysvětlil starosta. Nakonec vypukla (nejen) U Brázdů velká sláva. „Bára vyhrála hlavou,“ tvrdil dojatý předseda Raus. „Kdo ví, kde by byla bez rodičů,“ podotkla Marie Ondrová.

V Ivančicích si nehýčkají jen Krejčíkovou. Od pondělí se začne fandit fotbalovému reprezentantovi Adamovi Hložkovi. Z Ivančic pochází i hokejista Radek Koblížek (finské Oulu) či házenkář Matěj Klíma z pražské Dukly, jeden ze strůjců letošního postupu Česka na mistrovství Evropy. „Snažíme se dělat hodně pro sport, hlavně pro mládež,“ shrnul starosta Buček.