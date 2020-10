Turnaj v Ostravě přišel o další domácí hvězdu. Vondroušová má COVID-19

„Jsem zklamaná, ale nic s tím neudělám. Cítím se dobře a snad to tak i zůstane,“ uvedla loňská finalistka Roland Garros Vondroušová.

Akce v Ostravar Areně tak přišla o další domácí hvězdu. Ve čtvrtek oznámila konec sezony Petra Kvitová kvůli únavě.

Sad news for Czech fans.



Marketa Vondrousova had to pull out at the last minute because her COVID-19 test came out positive.



"I'm disappointed, but there's nothing I can do. I feel quite good, so hopefully it will stay that way," said Vondroušová.



