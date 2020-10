Hvězdy pro Ostravu: šampionky s tygry i kráska jako Kurnikovová

Jaké jsou největší zahraniční hvězdy turnaje v Ostravě? • FOTO: koláž iSport.cz Šampionka Turnaje mistryň či bývalá světová jednička a dvojnásobná vítězka Australian Open. Agresivní dračice z východu, jimž může patřit budoucnost. Nebo Ruska s americkým pasem a panenkovskou tvářičkou, která připomíná novou Annu Kurnikovovou. Pestrá sestava hvězd se představí na českých kurtech v rámci turnaje J&T Banka Ostrava Open. Největší zahraniční star představuje Klára Koukalová, bývalá dvacátá tenistka žebříčku a komentátorka O2 TV.

Elina Svitolinová (Ukr.) věk: 26 na žebříčku: 5. turnajové tituly: 15 letošní bilance: 19:8 prize money: 19,8 mil. USD První Ukrajinka, která to dotáhla do top 10 dámského žebříčku, je v šestadvaceti letech etablovaným jménem ve špičce. Slečna s vytetovaným tygrem na levém stehně vyhrála už 15 podniků WTA včetně Turnaje mistryň v roce 2018. Grandslamové slávy si přesto moc neužila. Zatím dosáhla pouze na semifinále při US Open a Wimbledonu. Herním naturelem spíše obranářka s výborným pohybem. Jejím přítelem je francouzský tenista Gael Monfils. Očima Kláry Koukalové: „Nepřijde mi v oslnivé formě. Jak se hraje míň turnajů, asi tím trpí. Potřebuje hrát dlouhé výměny, je to obranářka. Nevím, jestli jí rychlejší povrch v hale bude zrovna vyhovovat. Když na ni nastoupí agresivní soupeřka, bude mít velké problémy. Jinak je to ale skvělá hráčka, vítězka Turnaje mistryň. Vždycky mi přišla v pohodě, zdravila, nedává najevo, že by byla nahoře. Je mi sympatická.“

Aryna Sabalenková (Běl.) věk: 22 na žebříčku: 12. turnajové tituly: 6 letošní bilance: 20:10 prize money: 6,7 mil. USD Povoláním tenistka, postavou spíš vzpěračka. O jejích tréninkových dávkách a čase stráveném v posilovně se vyprávějí legendy. Vyhraje turnaj, a druhý den už zvedá činky v jiném městě. Na svou sílu sází i v tenise. Tvrdé podání, během zápasů střádá kupu vítězných úderů. „Musíš se naučit, abys z každého míče nehrála winner,“ nabádá ji trenér Dmitrij Tursunov, sám bývalý dobrý hráč. Také ona má na paži vytetovaného tygra. Očima Kláry Koukalové: „To je moje velká oblíbenkyně, mám ji hrozně ráda, moc ráda ji komentuju. Na nic si nehraje, jde do míčů za každou cenu, super servis. Je odvážná, při brejkbolu jde do výměny naplno a to se mi prostě líbí. Nezdržuje zápasy, je férová. Dokáže uznat soupeřku, směje se při zápasech. Je taková živočišná, na její tenis se hezky dívá. Je to mohutná holka od přírody, i kdyby držela jakoukoliv dietu, nezhubne. Ale pohybuje se dobře, dobře předvídá. Není to pro ni úplně problém.“

Viktoria Azarenková (Běl.) věk: 31 na žebříčku: 14. turnajové tituly: 21 letošní bilance: 15:5 prize money: 32,3 mil. USD Nejdekorovanější tenistka ze všech účastnic ostravského podniku. Jednapadesát týdnů byla světovou jedničkou, dvakrát vyhrála Australian Open a na zbylých grandslamech se dostala minimálně do semifinále. Máma tříletého Lea poslední sezony strádala kvůli soudní při o syna a nemohla odehrát všechny turnaje. Poslední týdny se ale dostala do ráže, což korunovala postupem do finále US Open a skalpem Sereny Williamsové. Očima Kláry Koukalové: „Koncem srpna jsem ji komentovala v Lexingtonu, když hrála se Serenou. A říkala jsem si: Sakra, tak tahle holka ještě letos nevyhrála zápas. A hrála fakt špatně. Chybovala, hrála pomalu, neservírovala. Říkala jsem si, že její kariéra vezme asi brzký konec. A ona přijede do New Yorku, vyhraje jeden turnaj, pak je ve finále US Open. Najednou hrála dlouze, rychle, skvěle. Nevěděla jsem, co se s ní stalo. Ale to je tenis, stačí jeden zápas, vrátí se vám sebevědomí a takhle to dopadne. Pamatuji si, když jsem s ní hrávala, že se strašně rozčilovala, házela pořád raketou, každý míč komentovala. Už ani moc neheká. Ale mezi holkami moc oblíbená nebyla. Vyčítaly jí, že je herečka, když prohrává, volá si ošetření.“

Jelena Rybakinová (Kaz.) věk: 21 na žebříčku: 19. turnajové tituly: 2 letošní bilance: 29:9 prize money: 1,5 mil. USD Rodačka z Moskvy patří k Ruskám, které pod svou vlajku zlákal Kazachstán. A byla to trefa. Ještě před dvěma lety se Rybakinová choulila na konci druhé stovky žebříčku, zvlášť začátek sezony 2020 měla ale raketový. Z prvních pěti turnajů roku vytěžila jeden titul (Hobart) a tři finále, což ji katapultovalo až na životní 17. příčku. Díky její nátlakové hře se o ní občas mluví jako o pravoruké Petře Kvitové. V sezoně posbírala 192 es, nejvíc ze všech WTA hráček. Očima Kláry Koukalové: „Podobný typ jako Sabalenková. Super servis, strašné rány. A psychicky mi přijde docela silná na to, jak je mladá. Taky ji obdivuju, hrozně hezky se mi na ni dívá. Je mladá, zvládá finále skvěle. V Dubaji prohrála s Halepovou 7:6 ve třetím a chovala se skvěle jako naprostá profesionálka. Přijde mi, že si vede daleko zkušeněji, než je její věk. Naprosto zaslouženě kometa roku, i když má smůlu, že byl takhle rozdělený.“