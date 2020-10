Hvězdný turnaj v Ostravě: čtvrtina pavouku česká, Siniakovou čeká Coco

I bez vyčerpané Petry Kvitové a na COVID-19 pozitivní Markéty Vondroušové je české zastoupení na předposledním turnaji sezony WTA enormní. Už víkendová kvalifikace ukázala, že by se v ostravských kulisách mohlo domácím nadějím dařit. Dvě české hráčky prošly sítem dvoukolové kvalifikace. A Marie Bouzková skončila těsně před branou hlavní soutěže, když v neděli nestačila na někdejší příslušnici top 10 Dariu Kasatkinovou a po 160 minutách boje podlehla 4:6, 7:5, 5:7.

Po životním úspěchu na Roland Garros, jímž byl pochod do osmifinále, nebrzdí elitní deblistka Barbora Krejčíková ani v Ostravě. Čtyřiadvacetiletá slečna po Paříži vyletěla poprvé v kariéře do elitní stovky žebříčku dvouhry, konkrétně na 85. příčku. A s nově získaným sebevědomím předvádí skvělý tenis. Za dva zápasy kvalifikace ztratila pouze osm gamů, v neděli jasně přehrála nebezpečnou Švýcarku Jill Teichmannovou (58. na žebříčku), vítězku loňského turnaje WTA na pražské antuce, 6:3, 6:2.

„Zase jsem velice spokojená. Nezačala jsem zápas úplně dobře (1:3), ale čím dýl jsme hrály, tím jsem hrála líp. Soupeřka mě neměla čím překvapit,“ líčila Krejčíková, jež si pochvaluje, do jaké pohody ji skok do stovky dostal. „Pokořila jsem milník, splnila si dětský sen. Takže jsem v klidu a řekla jsem si, že si budu tenis do konce roku hlavně užívat. To se daří. Jdu si zápas užít, fakt neřeším, jestli vyhraju, nebo prohraju. Jedu každý balon, pořád bojuju, nedám nic zadarmo. V tom jsem se hodně zlepšila,“ líčila spokojená Brňačka, bývalá svěřenkyně Jany Novotné.

To Tereza Martincová (121. na WTA) sice ještě čeká na to, aby její žebříček začínal pouze dvouciferným číslem, tenis i tak předvádí výborný. Vždyť o víkendu zdolala soupeřky z 62. a 69. místa žebříčku.

„Kdyby mi někdo na začátku kvalifikace řekl, že se dostanu do hlavní soutěže, asi bych se ho zeptala: A přes koho? Kvalda byla nabušená jak hlavní soutěž grandslamu,“ vyprávěla po skalpech Bernardy Peraové a Pauly Badosaové. „Jsem neskutečně ráda, že jsem to zvládla, jelikož kdybych nedostala možnost volné karty, tak bych se vůbec do kvalifikace nedostala. Jsem vážně moc ráda, že když jsem dostala možnost hrát, tak jsem ji využila,“ radovala se potetovaná tenistka. To ještě netušila, že se v úvodním kole postaví právě krajance Krejčíkové.

Volnou kvartu do kvalifikace zužitkovala také Američanka Coco Gauffová (57. na žebříčku). Šestnáctiletá hráčka, již zastupuje agentura Rogera Federera a hovoří se o ní jako o nástupkyni Sereny Williamsové, bude ozdobou turnaje. V kvalifikaci nepřišla také ona ani o set a ve vstupním kole se srazí s Kateřinou Siniakovou.