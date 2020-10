Plíšková v Ostravě: Bylo by hezké končit sezonu titulem. Snad tělo vydrží

Prapodivnou sezonu začala Karolína Plíšková titulem v australském Brisbane. A velmi ráda by ji i titulem ukončila. Do turnaje J&T Banka Ostrava Open vstoupí zápasem s úspěšnou kvalifikantkou Veronikou Kuděrmetovovou z Ruska. „Co horšího se může stát, než že to třeba jenom nevyjde?“ komentovala Plíšková. „Nemám tady co ztratit. Bylo by ale samozřejmě hezké ukončit tuhle divnou sezonu titulem.“

V Ostravě už toho Karolína Plíšková zažila během Fed Cupu spousta. Poprvé se k ní ovšem novináři nenahrnuli přímo u kurtů po tréninku nebo na společné tiskové konferenci. Usedla před počítač, koukala do kamery a postupně odpovídala. Pokud tedy zrovna spojení na chvíli nevypadlo, což se stalo několikrát. „Trošku se mi sekáte,“ usmívala se očima, protože přes nasazenou roušku nebylo možné úsměv vidět.

Jak se cítíte a v jakém jste rozpoložení? Po rychle ukončeném Roland Garros jste dokonce uvažovala o předčasném ukončení sezony.

„Slyšela jsem jen půlku otázky, ale tuším. Jo, dala jsem si pár dní volno. Skoro dva a půl týdne to vycházelo, teď už jsem se připravovala. Jsem tady už docela dost dní dopředu, jsem připravená na poslední větší snažení tento rok. Pak bude už jen nějaké trénování. Asi by bylo škoda tady nehrát, to jsem si uvědomila s odstupem času. Mám to v Česku, kousek od domova. Co horšího se může stát, než že to třeba jenom nevyjde? Nemám tady co ztratit. Bylo by ale samozřejmě hezké ukončit tuhle divnou sezonu titulem. Na to teď ale nemyslím. Je tady spousta dobrých hráček, nic zadarmo a lehkého tady nebude.“

Takže do turnaje jdete bez většího tlaku a očekávání?

„Jo, asi jo. Samozřejmě, jsem druhá nasazená, takže papírově bych měla dojít daleko, ale na to už se dávno nehraje. Chci si to užít. Extra tlak na sebe zbytečně dávat nechci, o tomhle tento turnaj není. Jsem ráda, že jsem se rozhodla turnaj hrát. A zbytek uvidíme.“

Jak zvládáte přechod z antuky na tvrdý povrch?

„Přechodů za poslední dva tři měsíce bylo hodně, takže jsem zvyklá. Měla bych být zkušená na obou površích docela dost, nemělo by to být něco, co by mě rozhodilo. Samozřejmě, příprava z antuky na tvrdý povrch, z venku do haly... Těžko říct, jak kdo bude hrát, protože to asi každému sedne trošičku jinak.“

V Ostravě jste si už zatrénovala, jak vám sedí kurt?

„Já tady už měla pár tréninků, půjdu ještě večer. Je to docela dobrý. Trošku pomalejší, ale to mi docela vyhovuje. Alespoň mám čas na ty své obrovské nápřahy. Je mi jasné, že budu muset být ta, která do výměn bude chodit. Holky se mi to určitě budou snažit znepříjemnit. Myslím, že na tomto povrchu docela dost píše čop a taková ta pestrá hra.“

Během nouzového stavu dostal turnaj výjimku, jste v uzavřené v bublině. Jak ji vnímáte?

„Na všechno se dá zvyknout, na ostatních turnajích to nebylo jiné. Nemyslím si, že to bude mít nějaký vliv. Hotel je blízko, stejně bych ani do města nejela, není co řešit. Vyhovuje mi to.“

Po Paříži vás trápilo stehno, zdravotně jste stoprocentně fit?

„Jo, cítím se dobře. Skvěle asi ne, to bych lhala. Ale cítím se dobře. Doufám, že to tělo vydrží, budu hrát ve středu nebo ve čtvrtek, ještě čas bude. Je to poslední turnaj, nebojím se, že bych to nějak nezvládala a nebyla schopná vše odehrát. Co bylo před měsícem, je dávno. Asi to bylo tím, že jsem měla hodně zápasů, program byl nahuštěný. Ale měli bychom být vůbec rádi, že se dá hrát. Moje tělo zatím drží a doufám, že ještě těch pár dní vydrží.“

Sice se hraje bez diváků, přesto - pomohou vám vzpomínky na Fed Cup v Ostravě? Že už máte kurt a halu nakoukanou?

„Jo, pomůže to. Když nic jiného, vybavily se mi hezké vzpomínky. Jestli se nepletu, vyhrály jsme tady proti Španělsku, hrály jsme s Rumunkami. Jen s Halepovou jsem tady prohrála, jinak jsem tuším v Ostravě všechny singly vyhrála. Měla jsem tady dobrou bilanci, tak doufám, že si ji teďka nezkazím. A doufám, že se tady vrátíme. Ať už na Fed Cup nebo na další turnaje. Jsem tady ráda. I to, že je hotel blízko a prostředí znám. Jen je tady víc kurtů, protože turnaj jich potřebuje víc než Fed Cup. Ale organizátoři odvedli skvělou práci a všichni se tady cítí dobře.“

V prvním duelu vás čeká Kuděrmetovová, která vás letos porazila v New Yorku. Co na ni bude platit?

„Hrála jsem s ní nedávno, hraje podobně jako já, vím co očekávat. Uvidíme, co předvedu já. V New Yorku byl povrch strašně rychlý, tady tak rychlý není. Doufám, že tak nějak budu mít trošičku víc času, tam jsem ho moc neměla. A nutno říct, že v New Yorku jsem nehrála vůbec dobře. Uvidíme, co bude tady. Nevím, jak hraju teď, to budu komentovat až po zápase, to uvidíme. Ona je v každém případě nepříjemná, měla docela dobrý konec sezony, odehrála spoustu zápasů. A tady taky zahrála dobře. Tak uvidíme.“

