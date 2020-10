Azarenková otevřeně o krizích i příkladu pro syna: Necítit se jako oběť

Spousta diváků ji má už léta zafixovanou jako zarputilou tenistku a nesmiřitelnou soupeřku na kurtu. V životě ji ale od nejúspěšnějšího období a grandslamových titulů okolo let 2012 a 2013 potkala spousta příkoří včetně soudních sporů o syna s bývalým přítelem. Viktorii Azarenkové se navíc v posledních letech i ze zdravotních důvodů příliš nedařilo, měla myšlenky na konec kariéry. Na US Open ale zazářila finálovou účastí, a i v Ostravě zatím předvádí výborné výkony. V rozhovoru pro ostravské studio iSport.cz a J&T Banky měla prostor se více otevřít a poodhalit, co jí pomohlo v comebacku.

Přišlo nám, že v těžkých chvílích zápasů ukazujete velkou psychickou sílu. Zdálo se, že je pro vás opravdu důležité končit v Ostravě dobrým výsledkem, zvlášť po tom, co se stalo na French Open. Je pro vás zásadní, po sezoně, která byla jak na horské dráze, končit rok úspěšným turnajem?

„Samozřejmě vždycky si přejete dobrý výsledek, ale už se k nim tak neupínám. Což pro mě byl nakonec klíč, abych se zase posunula dopředu. Ale když mluvíme o ukončení roku na dobré vlně, tak účast v tomhle turnaji beru jako šanci, abych si vyzkoušela i pár věcí, na kterých chci po sezoně pracovat. A kde jinde je lépe vyzkoušet než v zápase. Takže je to šance, jak se zase něco přiučit, posunout se a připravit se na to, co přijde. Samozřejmě chci, aby se mi dařilo a vyhrála jsem zdejší turnaj. Výsledek není ale mým hlavním cílem.“

Tato sezona pro vás byla proměnlivá. Pomohla vám pauza během covidové krize vrátit se na kurty silnější?

„Přinutila mě uvědomit si některé věci. Všichni jsme se museli zastavit a bylo na lidech, jak se svým časem naloží. Za začátku jsem ho netrávila zrovna produktivně, což nebylo ideální. Důležitý ovšem není začátek, ale to, jak se nakonec vrátíte. Situace je pořád těžká, mám však pocit, že covidová pauza mě naučila, jak se vypořádat se složitými chvílemi. A to teď ukazuji.“

Pro všechny sportovce je to těžký rok. Jaká jsou ale největší pozitiva, která si z něj berete?

„Nejpozitivnější je, že zase můžeme hrát. Tenis si teď užívám víc než kdy jindy. Jak už jsem řekla, pauza mi pomohla uvědomit si, proč ještě hraju. Už bych klidně mohla skončit