Ostravská šampionka: motivace od soupeřky i vzkaz lidem do Běloruska!

Tohle je vás první turnajový titul po koronavirové pauze, posledního jste se dočkala v únoru po vítězném finále proti Petře Kvitové v Dauhá. Jak těžké pro vás bylo přizpůsobit se novým podmínkám a dostat se až sem do tohoto bodu?

„Ještě jsem nezažila tak dlouhou pauzu mezi vítěznými turnaji, takže to pro mě byla nová zkušenost a trvalo mi chvíli, než jsem se tomu přizpůsobila. Bylo to těžké, ale jsem opravdu šťastná, že jsem to zvládla a našla jsem zase zpátky svůj způsob hry, takže jsem nadšená.“

Asi nešlo o finále, které jsme všichni očekávali, ale každopádně jste ho zvládla velice dobře a hrála výborně. Jak těžká nebo zvláštní byla celá situace pro vás, když jste zjistila, že Viktoria měla určité zdravotní problémy?

„Řekla bych, že prvních šest gemů bylo velice složitých a na vysoké úrovni. Nevím, co se s ní potom stalo, ale bylo to trochu divné, protože někdy v takových situacích můžete ztratit svou koncentraci. Jsem velice ráda, že jsem se dál soustředila na svou hru, kontrolovala jsem ji a moc jsem Viktorii nevnímala a nedívala se na ni. To mi pomohlo zůstat soustředěná až do konce a zápas zvládnout.“

Nakolik byla Azarenková vaší inspirací jakožto starší běloruská hráčka?

„Když jsem byla mladší, moc jsem ji nesledovala, vlastně jsem moc nesledovala nikoho. Líbil se mi styl hry Sereny Williamsové i Marie Šarapovové a taky Viky, ale nebylo to tak, že by byly mé idolky. Tlačila mě na limit mých možností na začátku zápasu, a taky po US Open mě přiměla, abych trénovala víc a dostala se zpátky do formy a respektuji ji. Je to skvělá hráčka a jsem ráda, že jsem proti ní mohla odehrát finále a doufám, že takových proti Viktorii bude ještě víc.“

Při slavnostním ceremoniálu jste zmínila, že váš současný kouč byl nejprve vaším sparingpartnerem. Co vás přimělo svěřit mu roli hlavního trenéra?

„Pracujeme spolu víc než tři roky. Nejdřív byl můj sparingpartner. Věděla jsem, že je to chytrý kluk, ale pracovala jsem v tu dobu s Dmitrijem. Poté, co jsme se rozešli, vyzkoušela jsem ještě jednoho trenéra, ale nakonec jsem se rozhodla pro Antona. Zná mě dobře, je chytrý a věřila jsem, že může pomoci mé hře. Od prvního turnaje jsem se s ním cítila dobře. Vše se nám daří, trenér ví, co dělá. Což tenhle titul potvrzuje. Takže bude dohromady pokračovat dál a snad budeme stejně úspěšní.“

Poslala byste po tomto historickém běloruském finále vzkaz lidem do vaší země?

„Myslíte mladé generaci? Vzkázala bych jim: Dokážete cokoliv, jen musíte mít vášeň pro to, co děláte a dát tomu úplně všechno. Mohou z vás být skvělí hráči, tak bojujte a tvrdě pracujte.“

