Šéf turnaje v Ostravě: Plíšková se kvůli nám přemohla, Kvitová mě mrzela

Premiérové tituly z J&T Banka Ostrava Open si odvezla Aryna Sabalenková z Běloruska, vítězka dvouhry i čtyřhry. Promotér turnaje Tomáš Petera si v rozhovoru pro iSport TV v prvé řadě oddechl, že se nejprestižnější tenisovou akci v novodobé éře povedlo vůbec uspořádat. Naznačil, že už v únoru by se turnaj mohl do Česka vrátit znovu. A mluví i o organizaci zápasů NHL nebo NBA.

Do poslední chvíle věřil, že si špičkový tenis elitních světových tenistek v Ostravě užijí také fanoušci. To nebylo možné. Tomáš Petera nezastírá, že pořádat podobné akce bez fanoušků, je ekonomicky neúnosné. I proto premiérový J&T Banka Ostrava Open vnímá jako investici do budoucna. „Abychom přesvědčili WTA i majitele licence, že to umíme zvládnout a uděláme turnaj dobře.“

Povedlo se to? Byly tenistky i zástupci WTA s organizací turnaje spokojené?

„Jestli byly spokojené hráčky, to musí říct ony. Co jsem měl možnost hovořit se zástupci WTA, ohlasy jsou velmi pozitivní. Chápou, že v současné celosvětově těžké době, navíc když je u nás prakticky lockdown, to není jednoduché. Ale podařilo se nám s tím popasovat. Já sám za sebe spokojen jsem. Co se týká průběhu turnaje, určitě bych byl radši, kdybychom v posledních kolech viděli alespoň jednu z českých hráček. Ale jinak jsem spokojen.“

Zmínil jste, že organizace turnaje přišla na zhruba 50 milionů korun. Dává vám to v současné době ekonomický smysl, nebo jste akci opravdu bral jako investice do budoucna?

„To druhé. Bez diváků a příjmu z ticketingu to ekonomicky smysl nedává. Ani skoro nemůže. Spíš je to investice. S tím jsme do toho šli, byť jsem netušil, že to nakonec bude úplně bez diváků. Pořád jsem věřil, že se na nějaký počet, třeba tři tisíce denně, dostaneme. Že bychom byli schopni je rozdělit do sektorů a přesně podle pravidel, která tady byla ve chvíli, kdy jsem turnaj dojednával. Jinak je to především investice do budoucna. Abychom přesvědčili WTA i majitele licence, že to umíme zvládnout a uděláme turnaj dobře. Šance na to, že sem zpátky získáme tento turnaj, nebo podobný, je velká.“

Už něco konkrétně domlouváte?

„Ano, jednání jsou v běhu, skoro obden jsme v kontaktu a řešíme to. Kalendář na příští rok, zejména jeho první část, se dostává do finální fáze. První čtyři měsíce jsou téměř hotové. Jsme v diskuzích poměrně daleko.“

Zase by šlo o termín ke konci sezony?

„V současné době je spíše v diskuzi termín v prvním kvartálu. Relativně brzy, diskutujeme už o únorovém termínu. Samozřejmě je to trošku riskantní v tom, jestli se situace uklidní a jak to bude vypadat.“

Turnaje bývají závislé i na úspěchu domácích hráček. Petra Kvitová se po Roland Garros omluvila s tím, že se necítí fit. Mrzelo vás to hodně, nebo jste byl vnitřně smířený s tím, že v Ostravě nebude?

„Petra mě mrzela hodně, to nebudu lhát. Věřil jsem tomu, že čas na rekonvalescenci po Paříži bude dostatečně velký, aby to zkusila. Samozřejmě, účast špičkových českých hráček je pro domácí turnaj nesmírně důležitá. Při kvalitě, jaká tady byla, se nedá automaticky spoléhat, že se naše holky dostanou do závěrečných kol. Viděli jste, jak byly zápasy od začátku vyrovnané. Kdokoliv mohl porazit kohokoliv. Takže čím více špičkových českých hráček, tím větší šance, že se dostanou do závěrečných kol.“

Ani Karolína Plíšková nebyla zpočátku moc nakloněná tomu, že by v Ostravě hrála. Kvůli častým změnám povrchu posledních turnajů i zdravotním problémům. Nakonec byla nasazená přímo do druhého kola a vypadla s Kuděrmětovovou. Co jste říkal na její vystoupení?

„Nebyla v herní pohodě, to bylo vidět už v Americe. I na Roland Garros bylo znát, že se Karolína úplně necítí. Byla rozhodnutá nehrát. Moc si vážím toho, že to udělala pro české pořadatele, pro mě, pro nás. Že to přemohla a zkusila, přestože vnitřně dobře cítila, že není připravená stoprocentně. Na její hře to bylo vidět. Ale turnaj je i o českých jménech. Chápala, že jestli chce, aby tady takové turnaje do budoucna byly, musí i tohle skousnout, přestože není úplně ready. A víc než pro sebe to udělala pro ostatní.“

Kromě tenisu jste promotérem i zápasů hokejové NHL v Česku. Jak těžké je v současné době plánovat, natož pořádat podobné akce?

„Každá událost a sport má svá specifika. NHL je vyloženě postavená na prodeji lístků, aby byla hala vyprodaná. Tam se nedá jít ani do minimálního rizika, že by se lístky neprodávaly. Zápas Bostonu s Nashvillem, který tady měl být v říjnu, se podařilo přesunout na příští rok. Nicméně je to s otazníkem, protože sezona v NHL ještě ani nezačala. Měla se rozjet začátkem prosince, ale teď to vypadá na začátek února. Je těžké odhadovat, jak ji stihnou dohrát a jak to bude vypadat dál. NHL je vyloženě postavená na divácích, nedá se riskovat.“

Váš táta byl úspěšný basketbalový trenér, vy jste se nedávno stal spolumajitelem basketbalového Nymburka. Neuvažujete třeba i o NBA v Česku?

„Trošičku jsem i s touto myšlenkou do Nymburka vstupoval. Mám plán na něco většího. Registruji, že v roce 2022 by tady mělo být mistrovství Evropy, rád bych u toho produkčně nějak byl. Hlavně jde o to, abych trochu načerpal zkušenosti, prostředí, nuance co a jak. Abychom byli schopni časem něco takového vůbec udělat.“