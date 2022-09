Rivalové i trenéři o Federerovi: Ikona tenisu. Jeho legenda bude žít dál

„Roger je jedním z nejvíc ikonických sportovců historie. Pokud někdo dosáhl tenisové dokonalosti, byl to on. Od začátku jsme spolu měli hezký vztah, který se léty jen utužil a ještě zlepšil. Prožili jsme toho spolu vážně hodně a Roger pro mě byl vždy pozitivním příkladem k následování. Tohle je smutný moment, ale tak to v životě chodí, každý jednou musí skončit. Přeji mu jen to nejlepší, protože si to zaslouží.“

Ivan Ljubičič, Federerův poslední kouč

„Takové loučení není ideální, ale vzhledem k tomu, že Roger by hrál tenis klidně do sta let, zranění bylo jediné, co ho mohlo zastavit. Sám by to nikdy neudělal! A jestli byl nejlepším z nejlepších? Roger sice nevyhrál nejvíc grandslamů, uvidíme ale, jestli z velké čtyřky neskončí ale s nejvíc tituly celkem. A neměli bychom ignorovat fakt, že devatenáct let po sobě ho fanoušci zvolili nejoblíbenějším hráčem. Vážně nevím, každý si z velké trojky může vybrat toho svého a najde spoustu argumentů, proč byl on zrovna nej. Pro mě jím je Roger. Je to úžasný člověk a sportovní génius, který exceluje ve všem, co dělá.“