Příběhy Roland Garros: strach o Rafu, žhavé mládí a konec mušketýra

Bude se po dvou letech zase hrát Poland Garros? V pandemickém roce ohromila tehdy devatenáctiletá Polka Iga Šwiateková svět, holka z 54. místa žebříčku ukradla pařížský titul a naprosto rozcupovala konkurenci. Letos se vrací jako světová jednička, 28 zápasů neporažená hráčka, jež kam přijde, tam vítězí. Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Řím – to je seznam jejích letošních vítězných bitev. Za pět měsíců sezony vydělala už 4 miliony dolarů, víc než jakýkoliv jiný muž. Po konci kariéry jedničky Ashleigh Bartyové se okamžitě objevil nový šerif ve městě. Je jím velká fanynka Rafaela Nadala, jejíž ladný pohyb je přirovnávaný ke Steffi Grafové a hrou na kontrolované riziko je v současnosti téměř nedotknutelná. Bude třeba obří výkon, aby bouřící Igu někdo odstavil od druhého poháru Suzanne Lenglenové.

Když Rafael Nadal vyhrál poprvé Roland Garros, bylo mu 19 let a v žebříčku trůnil na pátém místě. Jiný Španěl, devatenáctiletý Carlos Alcaraz, je momentálně šestý a do Paříže míří jako žhavý favorit. Vše nasvědčuje tomu, že se historie může opakovat. Ti dva nakonec bydlí ve stejném pařížském hotelu. „Nemám limity. Můj cíl je grandslamový titul, jsem připravený,“ vzkazuje rodák z Murcie, jenž má letos ze všech nejlepší zápasovou bilanci (28:3) i nejvíc titulů (4). Po triumfu v Madridu si dal dva týdny volna, bude nachystaný a hladový. Zkrotit bestii jménem grandslam, když hrajete na tři vítězné sety, je jiný úkol. Ale tenhle kluk s uhrančivým pohledem a energií, která z něj stříká na metry daleko, je ale generační talent. Soupeři se musí připravit na dietu jeho kraťasů, ostré projektily z obou křídel a chytré mixování hry. Pokud získá Pohár mušketýrů, nikdo nemůže být překvapený.

Bez jediného letošního titulu z antuky vstoupí do turnaje Rafael Nadal.

Nevídaná věc. Antukový král Rafael Nadal přijel do Paříže bez jediného letošního titulu na oranžové hlíně. Po březnové únavové zlomenině žebra vyděsil zástupy Rafanatics v Římě, kde už ve druhém zápase padl s Denisem Shapovalovem. Od druhého setu hrál s ukrutnou bolestí, kterou mu způsobuje nevyléčitelný Müller-Weissův syndrom, problém v klenbě chodidla. Je to náladové zranění, po dobrém dnu může znenadání přijít šeredný. „Nezranil jsem se, s tímhle zraněním žiju už dlouho,“ líčil Nadal, třináctinásobný šampion Roland Garros, jenž v milované Paříži nebude chybět poosmnácté za sebou. V jaké však bude kondici? Loni ztroskotal v úžasném semifinále na Novaku Djokovičovi a utrpěl teprve třetí pařížskou prohru kariéry, nyní má o soupeře navíc.

Obhájce Djokovič se rozjel. V pravý čas

Deportace z Austrálie, psychický otřes, minimum zápasů, čtyři porážky z úvodních 12 utkání sezony. Byl to krkolomný rozjezd roku pro jindy neotřesitelného Novaka Djokoviče. Ale temné časy netrvají věčně. V neděli, kdy startuje Roland Garros, mu bude 35 let a má co slavit. V generálce v Římě přemohl veškerou konkurenci, jako pátý v dějinách se přehoupl přes metu 1000 výher a na prvním místě žebříčku figuruje už 370. týden (absolutní rekord Steffi Grafové je 377). „Antuková forma mi vždy graduje okolo Říma. Titul nemohl přijít v lepší čas, jsem zase v kondici a cítím se skvěle,“ varuje obhájce titulu, jenž může u Seiny dorovnat Nadalových 21 grandslamů.

