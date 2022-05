Dánsko oslavuje hvězdu (19) bez řidičáku. A kdo je ta kráska v boxu?

Dánský mladík Holger Rune postoupil na Roland Garros do čtvrtfinále • Reuters

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Poprvé za 28 let prošli do grandslamového čtvrtfinále dva teenageři. Devatenáctiletí borci, kteří spolu zápolí od školních let. Talent Carlose Alcaraze již nepřekvapuje, jeho dánský parťák Holger Rune na sebe však při letošním Roland Garros také strhává pozornost. A kdo je ta kráska, jež mu fandí z hráčského boxu?