Smutné loučení Muchové: přišla o berlích, pro samé slzy nemohla mluvit

Se zraněným kotníkem to nešlo • Reuters

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Byla to srdceryvná tečka za koncem poslední české tenistky na Roland Garros. Karolína Muchová si zranila pravý kotník v nadějně rozehraném zápase 3. kola Roland Garros proti Amandě Anisimovové a po sedmi prohraných gamech v řadě skrečovala (7:6, 2:6, 0:3). Na tiskovou konferenci dorazila o berlích, byla však tak rozrušená, že se po jedné odpovědi rozplakala a setkání s médii bylo po dohodě ukončeno.

„Vzala jsem si nějaké prášky proti bolesti. Doufala jsem, že zaberou, snažila jsem se hrát rychlé míče a doufala, že by to mohlo jít. Ale nešlo,“ byla její jediná slova poté, co skrečovala svůj šestý zápas v profesionální kariéře.

Nutno věřit, že kotník téhle nesmírně talentované hráčky se brzy vyléčí. Vždyť v Paříži hrála teprve čtvrtý turnaj po půlroční pauze.

Osud ji zkouší víc než jiné. Její průlom do špičky přišel později kvůli zdravotním potížím v mládí. Loni si během tažení do semifinále Australian Open způsobila třícentimetrovou trhlinu břišního svalu, potíží se nezbavila po celou sezonu a odehrála během ní jen 11 turnajů, než v září po US Open řekla stop.

Když se chystala na další tenisový rok, byla již připravená na australské turné, ale zranila si v posilovně záda a byla z toho další pauza. Nyní, po čtyřech turnajích (bilance 5:3), je zase ve stavu zraněných. Snad ne na příliš dlouho, už 27. června startuje Wimbledon. Tráva je pro dvojnásobnou čtvrtfinalistku z All England Clubu nejlepším povrchem.