Zlomený Djokovič ani nezamával. Outsider Nadal slavil velký triumf

Hlavní kurt během velkého zápasu Djokovič vs. Nadal • ČTK / AP / Thibault Camus

Začali v květnu, končili v červnu. Až na přelomu měsíců, šestnáct minut po jedné hodině ranní došlo na Roland Garros čtvrtfinále titánů Rafael Nadal – Novak Djokovič rozuzlení. A slavil ten, od kterého se to čekalo méně. Rafael Nadal triumfoval nad světovou jedničkou, obhájcem titulu a mužem, který ho loni v Paříži vyřadil 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4).

Když Nadal vyslal na Djokovičovu půlku kurtu vítězný bekhend, roztáhl ruce, vrhnul vítězný pohled k svému boxu a spěchal k síti. Následovalo chladné setkání s poraženým a rychlý Djokovičův odchod do šatny. Cestou tam ani nezamával fanouškům, z nichž někteří se chouleli pod dekami. Nikdo však z patnácti tisíců lidí v ochozech neodešel, byť pařížská hromadná doprava již dávno přestala jezdit a čekal je další pracovní den. Tak velkou váhu měl dějinný zápas, v němž se utkal šampion 21 grandslamů s mužem, jenž má jen o jeden nejcennější titul méně.

Nebylo těžké uhodnout, na čí straně jsou tribuny. Třináctinásobný pařížský šampion Nadal byl tím, pro koho tleskaly ruce většiny. „Merci, merci, merci,“ děkoval po zápase do mikrofonu. „Neskutečný, výjimečný zápas. Neexistuje pro mě žádné druhé místo jako tohle. Cítím obrovskou lásku ode všech,“ děkoval Nadal na Chatrierově stadionu a do šatny ho vyprovázel bouřlivý potlesk.

Právě vyhrál jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry. V rivalitě s Djokovičem snížil skóre na 29:30, na Roland Garros jí však vládne 8:2. Zvládl druhý čtyřhodinový zápas za sebou, po osmifinále s Kanaďanem Felixem Auger-Aliassimem (4:21) dřel znovu přesčas (4:11). A mohlo to být ještě mnohem déle, pokud by ve čtvrtém setu za stavu 3:5 nesmazal dva Djokovičovy setboly a nevynutil si tiebreak, v němž prchl do náskoku 6:1 a na čtvrtý mečbol duel zavřel.

Zápas titánů se přeléval z jedné strany na druhou. Nadal vedl 6:2 a 3:0, aby přišel o druhý set a vzápětí získal ten třetí. Když už se zdálo, že Srb dokáže reagovat a duel se natáhne na pět sad, Španěl to odmítl. Na vítězné údery vyhrál Nadal 57:48, vyrobil také o deset nevynucených chyb méně (43:53) a vykřičel do světa: Nikdy mě nepodceňujte! Dokázal se srovnat i s těžkými podmínkami, kdy teplota klesla k deseti stupňům a jež měly sedět spíš Djokovičovi.

Nakonec to není favorizovaný Srb, nýbrž Nadal, kdo se může chystat na páteční semifinále. Má dva dny na odpočinek, které jsou zlaté. V ten den bude slavit 36. narozeniny a na druhou stranu sítě se postaví Němec Alexander Zverev, překvapivý přemožitel Nadalova mladého krajana Carlose Alcaraze.

Rafa se zase bude hotovit na zápas, který může být jeho posledním pařížským. „Uvidíme se za dva dny, nic jiného vám slíbit nemůžu,“ odpověděl na naléhání reportérky Marion Bartoliové, jež chtěla ujištění, že dorazí i příští rok. Tahle budoucnost je příliš daleká, ta blízká ale vypadá nadějně. Už jen dva zápasy dělí Nadala od čtrnáctého titulu z Roland Garros a dvaadvacátého grandslamového v kariéře. Byť to nic nemusí znamenat, zdá se, že nejtěžší překážku má zřejmě za sebou.