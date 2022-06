Finále Roland Garros: Titul není vše, Gauffová mluví jako veteránka

Když v semifinále vyřadila Italku Martinu Trevisanovou, vzala si fixu a na objektiv kamery napsala – Mír, zastavte násilí se zbraněmi. Vzkaz domů za Atlantik, kde neustávají masové vraždy legálně pořízenými zbraněmi, byl od téhle Floriďanky jasný. „Už když jsem byla malá, táta mi říkal, že můžu s raketou změnit svět. Nemyslel jen hraním tenisu, ale tím, že se budu vyjadřovat k důležitým věcem,“ vyprávěla pak novinářům. Když odešla z kurtu, objal ji táta Corey a pošeptal: „Jsem na tebe hrdý. A bylo skvělé, co jsi napsala.“

Byl to prozatímní happy end příběhu jedné rodiny, která se nechala inspirovat klanem Williamsových. Táta, bývalý výtečný univerzitní basketbalista, se rozhodl z dcery vytrénovat tenisovou hvězdu. Ta má atletické vlohy i po mámě Candi, někdejší úspěšné překážkářce a sedmibojařce z univerzity Florida State.

Talent dívky, jejíž křestní jméno zní Cori, ale ona má radši přezdívku Coco, protože se neplete s tátou Coreym, byl zřejmý již dlouho. Ve třinácti postoupila do finále juniorky na US Open, jako čtrnáctiletá vyhrála Roland Garros. Manažersky ji zastupuje Team8, agentura, kterou spoluzaložil Roger Federer. Od desíti let jezdila trénovat na jih Francie do akademie Patricka Mouratoglua, bývalého trenéra Sereny Williamsové.

Rychlý vzestup mezi profesionálkami a tíha očekávání se pro ni však ukázaly být těžkým závažím. „Žila jsem se v bublině, kde byl jen tenis, tenis a zase tenis. Přitom babička mi neustále opakovala, že život je víc jen tenis, ať se trochu uvolním. Dlouho jsem ji nechápala, ale teď už ano. Vždyť jde jen o sport, tím život nezačíná ani nekončí,“ vyprávěla nejmladší pařížská finalistka za posledních 21 let a zní při tom jako veteránka. A svým vrstevníkům na dálku radí: „Vaše výsledky, práce nebo to, kolik vyděláváte, vás nedefinují jako člověka. Dokud máte rádi sami sebe, nezáleží na tom, co si o vás myslí kdokoliv jiný.“

Gauffová tvrdí, že je připravená grandslam vyhrát a se svým tenisem stojícím na skvělém podání a pohybu má zbraně, jak ohrozit 34 utkání neporaženou favoritku Igu Šwiatekovou. Mladá Američanka má dokonce šanci na double, který loni předvedla Barbora Krejčíková. S Jessicou Pegulaovou postoupily i do finále čtyřhry.

Je možné, že se ještě aspoň jednou podívá k Eiffelovce, kde se obvykle fotí vítězové turnaje. Z letoška už jeden obrázek s pařížským monumentem má. V taláru a s diplomem za dokončení střední školy, které zvládla v rámci přípravy na antukový grandslam začátkem května. „Odmaturovat bylo těžší než hrát tenis. Hráčky obvykle ztratí kontakt s běžným životem, protože si myslíme, že tenis je nejdůležitější věc na světě. To ale není. Takže to, že jsem získala diplom, pro mě hodně znamená,“ prohlásila Gauffová, jež je o tři roky mladší než její dnešní soupeřka z Polska.

Pouze na papíře, její slova a činy ukazují něco jiného.