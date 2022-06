Nadalovy tituly v Paříži: Od teenage mimozemšťana po jízdu pod injekcemi

Před turnajem se čekal finálový střet se světovou jedničkou Novakem Djokovičem jdoucím po čtvrtém grandslamu v řadě, do boje o titul se po roce proti Nadalovi ale vrátil rakouský tenista. A vzdoroval lépe než při premiéře, to mu však vyneslo pouze set. Jeden ze dvou, které Rafa během turnaje ztratil.

To nejhorší přežil na kurtu již v semifinále proti Novaku Djokovičovi. Finále s přítelem Davidem Ferrerem proměnil Nadal ve sprint do historie. Ve třech setech přejel jednoznačně krajana a jako první tenista všech dob vyhrál jeden z grandslamových titulů poosmé. Zápas narušil muž v bílé masce, který protestoval proti legalizaci sňatků homosexuálů ve Francii.

2012

Novak Djokovič (Srb.) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5

Přetěžká finálová řež, v níž mu přálo štěstí. Dohrávalo se poprvé od roku 1973 v pondělí a to Nadalovi hodně prospělo. Španěl prohrál třetí set a ve čtvrtém byl brejk pozadu, jelikož na silně podmáčeném kurtu ztratily jeho rotované míče patřičný odskok a ploché údery Djokoviče sklouzávaly po bahně. „Pokud by se pokračovalo dál, Rafa by prohrál,“ prohlásil slavný španělský tenista Manolo Santana. V pondělí už se Nadal vrátil na suchém kurtu do své obvyklé role.