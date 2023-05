Stáž u Evertové, grandslamový hattrick. Bejlek: Vrátím se silnější

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Teprve v lednu jí bylo sedmnáct, je třetí nejmladší tenistkou, která si vysloužila start v hlavní soutěži Roland Garros. Přesto si Sára Bejlek, drobná sympatická rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou, na svá bedra naložila příliš. V Paříži zvládla třetí grandslamovou kvalifikaci za sebou, poprvé však v hlavní soutěži cítila, že jí los přihrál soupeřku k poražení. „Svázalo mě to nečekaně hodně a taky to tak podle toho vypadalo,“ klopila Bejlek hlavu po krachu 0:6, 3:6 s Ruskou Kamillou Rachimovovou, jíž patří až 82. místo na žebříčku.

Ač si v zápase vyhrála vlastní podání jen jedinkrát a krutě se trápila, na svých sedmnáct let přistoupila k lekci velmi dospěle. Neplakala, nehroutila se. „Tohle k tomu patří, jsem ještě mladá a musím si tím projít,“ líčila loňská semifinalistka pařížské juniorky v singlu a vítězka deblu.

Od té doby udělala v kariéře mílové kroky. Zahrála si tři grandslamy mezi dospělými, dostala reprezentační pozvánku do týmu pro BJK Cup, v žebříčku se pevně usadila ve druhé stovce (aktuálně 182.). „Příští rok se vrátím ještě silnější,“ hlásala odhodlaně svěřenkyně kouče Jakuba Kahouna a jedna ze čtyř českých teenagerek v hlavní soutěži.

Vedle ní to jsou ještě Brenda (16 let a 70 dní) a Linda Fruhvirtovy (18 let a 41 dní) a Linda Nosková (18 let a 206 dní). „Český tenis je nastavený neskutečně a podle toho ženské výsledky i vypadají. Navzájem se motivujeme, jedna chceme být lepší než druhá, to je určitě dobře,“ pravila Bejlek, která je kvůli malé postavě a rychlým nohám srovnávána s Barborou Strýcovou.

Už si vyzkoušela i stáž ve floridské akademii Chris Evertové. „Bylo to tam super, řekla mi pár rad a postřehů. Prý mě bude dál sledovat. Jsem ráda za to, že jsem tam mohla být, je to legenda,“ děkovala Bejlek, jež se bude i pařížský zážitek snažit obrátit do pozitivna. Fakt, že sama od sebe tak v útlém věku tolik čeká, je prý dobrým znamením. „Ukazuje to, že jsem na dobré cestě!“